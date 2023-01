Fiat: inizia un anno molto importante a livello globale

Quello che è appena iniziato sarà un anno molto importante per Fiat a livello globale. Per quanto riguarda l’Europa la principale casa automobilistica italiana lancerà un paio di novità. La prima e probabilmente la più importante la vedremo entro la fine del primo trimestre del 2023. Ci riferiamo al nuovo B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia da Stellantis insieme a Jeep Avenger e al futuro Alfa Romeo B-SUV. Questo modello lungo poco più di 4 metri è considerato un modello fondamentale per la futura crescita della casa torinese in Europa.

Tante novità per Fiat nel 2023 a livello globale: la casa italiana vuole continuare ad essere protagonista del settore

Questa auto si potrebbe chiamare nuova Fiat 600 e avrà anche una versione elettrica da 500 km di autonomia con motore da 156 cavalli. Entro fine anno è prevista un’altra sorpresa per Fiat in Europa. Si potrebbe trattare o della nuova Fiat Topolino che dovrebbe tornare nelle vesti di clone di Citroen Ami o di una prima anticipazione della nuova Fiat Panda che poi sarà svelata entro la metà del 2024.

Oltre che in Europa Fiat continuerà ad avere un ruolo di primo piano anche in America latina. Nel continente sudamericano nel 2023 saranno tre le novità di Fiat. Ci sarà spazio nella sua gamma per un nuovo pickup su base di Peugeot Landtrek che si dovrebbe chiamare Fiat Landtrek e che si andrà ad affiancare a Fiat Strada e Toro completando la gamma di pickup della casa italiana in quel continente.

La seconda novità dovrebbe essere rappresentata dal lancio del nuovo Ducato. Si tratta di un restyling del modello attuale, che adotterà il look utilizzato in Europa che andrà ad arricchire ulteriormente la gamma del marchio di Stellantis che già in quel continente è molto ricca. La terza e ultima novità pensata dalla casa italiana per quel continente non è stata ancora rivelata. Si potrebbe trattare di un SUV a 7 posti.

Infine Fiat mostrerà durante l’anno anche la Fiat 500 elettrica nella versione che troverà spazio nel mercato auto americano dall’inizio del 2024, segnando il ritorno della city car nel più importante mercato premium del mondo. Questo ovviamente senza dimenticare le novità di Abarth che in Europa svelerà altre versioni della 500 mentre in Brasile dovrebbe far debuttare la Abarth Fastback. Vedremo dunque quali altre sorprese arriveranno durante questo anno dal marchio di Torino che vuole continuare ad essere protagonista del settore.