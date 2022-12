Fiat Fastback Abarth avvistata in Brasile

Quando la Fiat ha lanciato la Fastback Limited Edition Powered by Abarth, era chiaro dal nome della versione che sarebbe stato solo una sorta di anticipazione per Abarth in Brasile. Il marchio ha negato, ma le intenzioni di lanciare una vera Fiat Fastback Abarth erano chiare. Del resto è stata proprio Stellantis a dire che in Brasile nei prossimi anni sarebbero state lanciate diverse auto realizzate dalla casa automobilistica dello scorpione.

Avvistato in Brasile per la prima volta il prototipo di Fiat Fastback Abarth

Una di queste sarà proprio la Fiat Fastback Abarth. A proposito di questo modello nelle scorse ore sono emerse le prime foto spia del prototipo in Brasile avvistato nelle scorse ore dal sito Auto+. L’auto è stata avvistata insieme alla nuova Peugeot 2008 in Brasile. Alcune puntuali modifiche alla carrozzeria dimostrano che non si tratta della Limited Edition Powered by Abarth.

Si inizia con i cerchi in lega dal design strano che sono stati utilizzati sulla Pulse Abarth durante il suo periodo di test. Questo Fastback presentava anche una doppia uscita di scarico tagliata nel paraurti e un rombo leggermente più spesso rispetto al Powered by Abarth. Dalla tradizionale Pulse a quella di Abarth, Fiat ha dato un motore più potente, sospensioni rielaborate e più basse, telaio più rigido e sterzo più diretto. Questo stesso trattamento verrà realizzato sulla Fiat Fastback Abarth, però il motore sarà lo stesso della Limited Edition.

Il 1.3 quattro cilindri turbo flex da 185 CV e 27,5 kgfm di coppia riceverà la programmazione Abarth con acceleratore più reattivo, nuova modalità di guida Poison e mappatura differente. Anche il doppio sistema di scarico con russamento più forte e la ricalibrazione del cambio automatico a sei marce sono nell’elenco delle modifiche.

La domanda che rimane è se con l’arrivo della Fastback Abarth, la Limited Edition Powered by Abarth morirà o rimarrà in linea con il suo nome lungo e con poca differenziazione rispetto alla versione reale dello scorpione? La risposta arriverà nel 2023.