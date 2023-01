Nuova Peugeot 3008: ancora ipotesi sul suo design

Peugeot è nelle prime fasi di sviluppo della nuova Peugeot 3008. I primi scatti spia del modello hanno immortalato l’auto mentre cercava di nascondersi sotto la carrozzeria di una Citroen C5 Aircross, ma le foto più recenti mostrano il modello indossare per la prima volta la sua carrozzeria di produzione. I rendering non ufficiali provano a decifrare l’aspetto del nuovo crossover molto prima che avvenga il debutto ufficiale.

Ancora ipotesi circa l’aspetto della nuova Peugeot 3008

La nuova Peugeot 3008 nei rendering adotta le tendenze stilistiche viste su altri modelli recentemente rivelati dal marchio. La 3008 presenta una griglia stilizzata fiancheggiata da fari sottili e alti. La parte anteriore riceve anche le zanne a LED del marchio che scendono a cascata dai fari. Una grande apertura occupa la maggior parte del paraurti inferiore.

La parte posteriore della nuova Peugeot 3008 racchiude grosse novità, con un enorme diffusore posto sotto un semplice portello e luci posteriori moderne. I rendering mettono in risalto la vettura con un montante D slanciato, spiovente e stilizzato, ben camuffato nelle più recenti foto spia. Questa vettura dovrebbe prendere in prestito alcune caratteristiche viste nella recente Peugeot 408, ma la versione di produzione potrebbe avere un aspetto molto diverso sul retro. Abbiamo bisogno che il veicolo perda un po’ di mimetizzazione prima di essere certi del layout del nuovo modello.

I rendering non dicono nulla del motore, ma ci aspettiamo che Peugeot offra il crossover con propulsori a benzina, ibridi plug-in e completamente elettrici. È troppo presto nel ciclo di sviluppo per sapere molto sulle configurazioni della nuova Peugeot 3008 e probabilmente dovremo aspettare fino alla rivelazione completa per conoscere tutti i dettagli. Ricordiamo che la versione ibrida della 3008 attuale produce 300 cavalli (223 kilowatt) e 520 Newton-metri di coppia.

La prossima generazione di Peugeot 3008 è ancora nelle prime fasi del ciclo di sviluppo. I nostri fotografi spia solo di recente hanno individuato il crossover con il suo corpo di produzione, uno che la casa automobilistica ha nascosto sotto un involucro mimetico integrale. Non ci aspettiamo il debutto possa avvenire prima della fine del 2023 ma non escludiamo che la presentazione possa avvenire anche ad inizio 2024: di certo le vendite inizieranno nel corso della prima metà del 2024.