Dodge Hornet: svelato il nuovo crossover elettrificato del brand

Dodge ha presentato nelle scorse ore il Dodge Hornet 2023, portando sul mercato il crossover utility vehicle (CUV) più veloce, scattante e potente a meno di 30.000 dollari.

Il nuovo Hornet sconvolge il segmento CUV in rapida crescita, creando entusiasmo con una combinazione distintiva di stile muscoloso avvolto attorno alle migliori prestazioni standard della categoria da un elenco di propulsori multi-energia e una serie di caratteristiche prestazionali esclusive nella categoria.

Dodge Hornet: la gamma di Stellantis si amplia con un nuovo modello

Il nuovo modello è stato presentato nelle scorse ore all’M1 Concourse di Pontiac (Michigan), con tre veicoli che rappresentano la new entry del marchio americano nel segmento dei crossover: l’Hornet R/T Head of the Hive, l’Hornet GT e l’Hornet GT GLH Concept. Quest’ultimo mette in mostra gli aggiornamenti disponibili delle parti ad alte prestazioni Direct Connection per l’ultimo arrivato nella gamma del brand americano.

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha dichiarato che la trasformazione elettrificata del marchio di Stellantis ha lasciato la linea di partenza con il nuovo Dodge Hornet R/T, che rappresenta il primo veicolo ad alte prestazioni elettrificato di Dodge.

L’Hornet 2023 è pronto a dare una scossa al segmento dei veicoli commerciali compatti mainstream con design, sensazioni e prestazioni che sono inconfondibilmente Dodge. Il nuovo modello scuote lo status quo con lo stile aggressivo tipico dell’azienda, la massima potenza del segmento offerta dalla gamma di motori multi-energy, la migliore dinamica di guida, una gamma completa di caratteristiche prestazionali esclusive del segmento, la migliore tecnologia standard e anche gli aggiornamenti di fabbrica Direct Connection.

Il Dodge Hornet 2023 si guadagna un posto nella gamma di veicoli del marchio con il caratteristico DNA di Dodge, inclusi gli elementi di design del cofano e della fascia anteriore. Il cofano motore è dotato di estrattori di calore integrati per un aspetto incentrato sulle prestazioni mentre la parte anteriore incorpora anche una griglia particolare.

Quest’ultima rinforza anche il frontale orizzontale della griglia superiore e la grafica delle luci, creando un aspetto serio e professionale. Affiancati da due inserti più piccoli, questi elementi di design trasmettono prestazioni e funzionalità, offrendo allo stesso tempo un aspetto muscoloso del frontale che segue il design tipico dei veicoli Dodge.

Il rivestimento inferiore e le barre in nero opaco si integrano nelle linee muscolose della fiancata. L’Hornet R/T riceve il nuovo rivestimento inferiore verniciato in Abyss e la parte posteriore con doppie uscite di scarico integrate. L’illuminazione distintiva dei fari offre una certa visibilità mirata sulla strada per la Dodge Hornet, con riflettori a LED e DRL.

Nella parte posteriore, l’identità Dodge traspare. I fanali estendono la larghezza del veicolo e presenta una firma rossa illuminata, oltre al logo Dodge Rhombi illuminato al centro – presente per la prima volta su un veicolo dell’azienda – che identifica da lontano che si tratta di una Dodge. I fanali posteriori e il logo Rhombi servono anche come un sottile cenno alle prestazioni elettrificate dell’Hornet R/T ibrido plug-in.

Un nuovo esclusivo badge Hornet è presente sul parafango e celebra la rinascita di questa denominazione e si unisce all’attuale gamma iconica di badge Dodge, come Scat Pack, Hellcat e Hellcat Redeye. Il badge R/T posteriore presenta un Easter Egg unico in rilievo che stuzzica la natura elettrificata del modello. Un’ulteriore caratteristica esterna è il tetto apribile che conferisce una sensazione divertente all’aria aperta.

La versione R/T viene fornita con cerchi in lega grigio grafite standard da 18” (la GT è dotata di cerchi in lega Silver standard da 17”). Il pacchetto Blacktop, disponibile sia per R/T che GT, porta con sé cerchi in lega Abyss da 18”, badge e calotte degli specchietti retrovisori esterni in Gloss Black e modanatura con apertura luce diurna verniciata nero lucido.

Il pacchetto Track Pack, che offre la configurazione più orientata alle prestazioni, è disponibile sia per R/T che per GT e i cerchi Abyss da 20”, con prestazioni aggiuntive e caratteristiche interne. Il nuovo Dodge Hornet presenta anche sette colorazioni esterne: Acapulco Oro, Blu Bayou, Blu Steele, Grigio Cray, Hot Tamale, Q Ball e 8 Ball.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, segue il design incentrato sul guidatore che è un biglietto da visita della gamma di veicoli di Dodge. I comandi centrali, gli schermi e altro ancora sono leggermente rivolti verso il guidatore, mettendolo al centro dell’azione.

Il quadro strumenti utilizza un supporto centrale avvolto e cucito che si estende attraverso di esso e ottiene una lettura incrociata, creando una sensazione più leggera e aggiungendo larghezza visiva.

Gli inserti rossi, disponibili di serie sull’Hornet, scorrono in tutto l’interno nero, compreso sul supporto centrale, sui sedili e sul bracciolo. Gli inserti sulle prese d’aria e sugli interruttori centrali forniscono un dettaglio sottile che migliora l’aspetto delle prestazioni degli interni.

Il controllo dell’accensione è posizionato in modo prominente sulla console con finitura verniciata. Ulteriori controlli delle prestazioni sono a portata di mano con un pulsante sul volante a fondo piatto orientato alle prestazioni che consente ai conducenti di scegliere tra le modalità di guida Sport e Standard per la GT e le modalità di guida ibrida per la R/T, mantenendo il guidatore connesso alla vettura.

Gli interni premium includono sedili Alcantara esclusivi con logo Dodge Rhombi ricamato, inclusi nel pacchetto Track Pack. Questi presentano inserti unici che evidenziano l’esclusiva sensazione proposta dall’Alcantara. I sedili in pelle sono standard per GT Plus e R/T Plus, ma in alternativa è possibile optare per quelli in pelle rossa opzionali.

Le motorizzazioni

Il nuovissimo Dodge Hornet offre le migliori prestazioni standard della categoria in entrambe le sue opzioni di trasmissione, oltre a una nuova esclusiva funzione di aumento della potenza PowerShot disponibile sulla variante R/T.

Il Dodge Hornet R/T PHEV raggiunge una potenza di 289 CV e 519 Nm di coppia massima. La R/T viene fornita con un motore turbo da 1.3 litri appartenete alla famiglia GSE (Global Small Engine) di Stellantis, che include l’esclusiva tecnologia MultiAir di terza generazione, la quale migliora l’efficienza della combustione.

L’Hornet R/T offre più di 48 km di autonomia in modalità completamente elettrica e con una singola batteria. Un motore elettrico alimenta l’asse posteriore ed eroga 122 CV (90 kW) di potenza e fino a 2500 Nm di coppia da 0 g/min. La potenza è ulteriormente ottimizzata da una batteria agli ioni di litio da 15,5 kWh, dotata di un circuito di raffreddamento refrigerante per mantenerla alla sua temperatura ottimale.

Un generatore di avviamento fornisce coppia alla cinghia del motore, favorendo la risposta dinamica e la ricarica della batteria. Un inverter ad alta potenza e un modulo di ricarica da 7,4 kW consentono di raggiungere una carica completa della batteria in circa 2,5 ore utilizzando un caricabatterie di livello 2. Il sistema PHEV è abbinato a un cambio automatico a 6 marce.

La modalità di guida Sport del Dodge Hornet R/T PHEV è focalizzato sulle prestazioni ed è accessibile tramite un pulsante dedicato sulla console centrale. La versione plug-in hybrid ha una riserva extra, pronta per essere scaricata su strada grazie all’esclusiva funzione PowerShot. Questa fornisce una spinta di 25 CV e fornisce una coppia istantanea.

In particolare, la funzione PowerShot elimina un secondo nello scatto da 0 a 96 km/h, aumenta la potenza e l’accelerazione, fornisce 15 secondi di potenza extra e può essere ripetuto dopo un periodo di raffreddamento di 15 secondi, si attiva tirando entrambe le leve del cambio montate sul volante ed eseguendo un kickdown del pedale, controlla la carica della batteria e i livelli di temperatura prima di essere eseguita e, quando attivata, il simbolo dedicato sul quadro strumenti fornisce un feedback in tempo reale al conducente.

I conducenti hanno anche la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida ibrida per personalizzare l’Hornet R/T PHEV in modo da soddisfare al meglio le proprie esigenze di guida. Le tre modalità di guida disponibili sono: Hybrid, Electric ed E-Save.

La prima fornisce la massima efficienza combinata del motore convenzionale e del powertrain elettrico, riducendo al minimo il consumo di carburante impostando la priorità elettrica fino al raggiungimento del livello minimo della batteria.

La seconda offre una modalità completamente elettrica, a emissioni zero e passa automaticamente all’ibrida quando la batteria è scarica o quando viene richiesta potenza extra dal pedale del conducente.

Infine, la terza dà priorità al motore endotermico per preservare la carica della batteria, con l’opzione Passive per mantenere la carica e quella Active per aiutare a ricaricare la batteria.

Il Dodge Hornet R/T ibrido plug-in è in grado anche di ricaricare la batteria sfruttando una funzione di frenata rigenerativa che recupera l’energia cinetica e la immagazzina nella batteria per un utilizzo futuro. C’è anche la funzione e-Coasting che, attivata durante il rilascio dell’acceleratore, consente arresti più brevi e un recupero energetico aggiuntivo.

Il modello entry-level GT è il veicolo utilitario più veloce e potente del settore a meno di 30.000 dollari. Viene fornita con il motore Hurricane, un quattro cilindri in linea turbo da 2 litri con iniezione diretta e tecnologia Start & Stop, che fornisce prestazioni dinamiche e 269 CV e 400 Nm, abbinate a basse emissioni. Accanto troviamo un cambio a 9 rapporti.

Il nuovo Dodge Hornet GT dispone anche della modalità Sport, facilmente attivabile tramite un pulsante dedicato sul volante. Parlando di prestazioni, abbiamo uno scatto da 0 a 96 km/h in 6,5 secondi.

Entrambi i propulsori sono dotati di trazione integrale standard. Quest’ultimo, sull’Hornet R/T PHEV, regola automaticamente la potenza tra il motore 1.3 che alimenta l’asse anteriore e quello elettrico che aziona le ruote posteriori, fornendo trazione e controllo ottimali a tutte e quattro le ruote.

Il Dodge Hornet 2023 arriva pronto a sconvolgere lo status quo del segmento CUV tradizionale con una serie di caratteristiche esclusive della categoria e le migliori prestazioni del segmento che ottimizzano la dinamica di guida come sospensioni, frenata, sterzo e prestazioni di guida.

Tra queste abbiamo gli esclusivi ammortizzatori Koni con smorzamento della frequenza selettiva che migliorano la maneggevolezza e il comfort di marcia (di serie su R/T e GT), le pinze freno fisse anteriori Brembo a quattro pistoncini esclusive della categoria che offrono la massima potenza frenante (di serie su R/T e disponibili come optional su GT), l’esclusiva tecnologia Brake-by-Wire che offre prestazioni e sensibilità del pedale costanti in molteplici condizioni di guida (di serie su R/T) e le sospensioni a doppia valvola che forniscono uno smorzamento selezionabile dal guidatore e possono essere personalizzate al volante (disponibile con il pacchetto Track Pack su R/T e GT).

Non è finita qui poiché abbiamo le sospensioni anteriori e posteriori completamente indipendenti della categoria (di serie su R/T e GT) che presentano una geometria MacPherson anteriore ottimizzata e un’esclusiva sospensione posteriore Chapman a tre bracci, il miglior torque vctoring della categoria che fornisce coppia con precisione elettronica e, se utilizzato con la modalità Sport, il sistema funge da differenziale a slittamento limitato elettronico (di serie su R/T e GT) e la maggiore rigidità del corpo che dà al guidatore sicurezza e controllo in curva e la migliore distribuzione del peso nella categoria su Hornet R/T PHEV e fornisce un equilibrio ottimale delle masse per ottimizzare l’erogazione della coppia e la manovrabilità (di serie su R /T e GT).

L’Hornet 2023 vanta le migliori prestazioni standard della categoria in entrambe le sue opzioni di propulsione. La gamma di componenti Direct Connection di Dodge si espanderà con prodotti ad alte prestazioni sviluppati esclusivamente per il nuovo crossover per offrire agli appassionati gli unici aggiornamenti prestazionali supportati dalla fabbrica nel segmento.

Il concept GT GLH

Il Dodge Hornet GT GLH Concept, esposto durante la presentazione globale del nuovo modello all’M1 Concourse, rende omaggio alla Dodge Omni GLH (Goes Like Hell) ad alte prestazioni prodotta a metà degli anni ‘80.

L’Hornet GT GLH vanta un migliore rapporto peso/potenza rispetto alla versione originale. Le parti Direct Connection presenti sulla Hornet GT GLH includono lo stage kit che offre miglioramenti delle prestazioni per la GT, un kit di abbassamento delle sospensioni che fa scendere l’Hornet di oltre 2,5 cm, creando un baricentro più basso e una dinamica in curva migliorata, un doppio terminale di scarico cromato nero, degli esclusivi cerchi Direction Connection GLH da 20”, una grafica esclusiva GLH Direct Connection che include strisce e loghi e un rivestimento inferiore nero con fascia posteriore.

Il nuovo crossover di Stellantis offre un’esperienza utente tecnologicamente avanzata, mantenendo il guidatore al centro di tutto attraverso un display touch da 12.3 pollici migliore della categoria e uno schermo centrale per il sistema di infotainment Uconnect 5 standard da 10.25 pollici. Complessivamente, quindi, il nuovo Hornet offre 22.5 pollici di spazio all’interno.

Il cruscotto digitale da 12.3 pollici mostra tre zone di informazioni separate, consentendo al guidatore di selezionare all’interno di ciascuna area per personalizzare la grafica. Le opzioni includono il tema Evolved, che ritaglia i display dell’indicatore per massimizzare l’area di visualizzazione centrale.

I conducenti possono personalizzare lo schermo per visualizzare gli indicatori delle prestazioni nella modalità Sport o selezionare uno dei tre display della modalità di guida ibrida sul Dodge Hornet R/T PHEV.

Il sistema di infotainment Uconnect 5 è basato su Android e risulta facile da usare e intuitivo. Può essere collegato a due smartphone contemporaneamente mentre Android Auto ed Apple CarPlay consentono una connettività semplice e senza cavi.

Lo Uconnect 5 offre funzionalità ricche di contenuti per mantenere gli occupanti connessi, inclusa l’interazione con Amazon Alexa. Gli utenti possono chiedere ad Alexa di eseguire funzioni come chiudere la porta del garage di casa mentre si trovano all’interno del veicolo o utilizzare dispositivi domotici compatibili con Alexa per avviare l’auto, bloccare/sbloccare le portiere e altro ancora.

Ulteriori caratteristiche di comfort, sicurezza e tecnologia includono un impianto audio premium Harman/Kardon (di serie su GT ​​Plus e R/T Plus) dotato di 14 altoparlanti e da 465W. La ricarica wireless è di serie anche su GT ​​e R/T Plus.

Alcune delle numerose caratteristiche standard di comfort e praticità su tutti gli Hornet includono il sistema Passive Entry tramite telecomando, i tergicristalli con rilevamento pioggia e un sistema di promemoria del sedile posteriore che registra l’ingresso/uscita dal retro e utilizza un segnale acustico e un messaggio display per ricordare al conducente di controllare il sedile posteriore. Le dotazioni di comfort opzionali per l’Hornet includono volante riscaldato, sedili riscaldati, portellone elettrico, vivavoce e molto altro ancora.

Il nuovo modello sfrutta la tecnologia avanzata per offrire una serie di caratteristiche di sicurezza innovative che sono nuove per Dodge. I sistemi avanzati di assistenza alla guida standard (ADAS) e le funzioni di sicurezza proposta dal nuovo modello includono frenata di emergenza automatica, il Lane Support System e il Blind Spot Detection con Rear Cross Path.

I sistemi di sicurezza presenti a bordo

Il nuovo Dodge Hornet offre anche tre livelli di assistenza al parcheggio con avvisi acustici e visivi visualizzati sullo schermo principale da 10.25 pollici. Le caratteristiche standard includono quattro sensori di parcheggio posteriori insieme a una retrocamera ad alta definizione dotata di linee guida, con assistenza al parcheggio aggiuntiva disponibile con il Tech Pack.

La guida autonoma di Livello 2, con le nuove funzionalità ADAS che portano sicurezza e comfort a un livello superiore, sono opzionali con il Tech Pack e includono Intelligent Speed ​​Assist con riconoscimento dei segnali stradali, il Driver Attention Assist che rileva i segni di affaticamento e avvisa i guidatori stanchi tramite un avviso visivo e acustico sul quadro strumenti, l’Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) che mantiene una velocità e una distanza adeguate con funzionalità che supportano il traffico stop and go e il Lateral Control/Lane Support che combina il controllo di corsia e il sistema di assistenza agli ingorghi per mantenere il veicolo centrato sulla corsia.

Il Dodge Hornet 2023 sarà costruito nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco. Gli ordini sono aperti da oggi mentre inizierà ad arrivare nelle concessionarie Dodge alla fine del 2022. La versione R/T, invece, arriverà nella primavera del 2023.