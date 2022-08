In Alfa Romeo non sarebbero contenti della nuova Dodge Hornet

La nuova Dodge Hornet ha debuttato questa settimana, diventando il primo prodotto che il marchio Dodge ha rilasciato in un decennio. Eppure, dagli Stati Uniti arriva l’indiscrezione che secondo una fonte interna al gruppo Stellantis non tutti in azienda sono felici, in particolare in casa Alfa Romeo.

Nuova Dodge Hornet: anche dentro Alfa Romeo ci sarebbero malumori

Non ci vuole uno scienziato per notare che la Dodge Hornet e Alfa Romeo Tonale sono fondamentalmente la stessa auto con modifiche minime. Secondo una fonte all’interno del gruppo Stellantis questo progetto era partito inizialmente come un progetto Alfa Romeo, ma la politica interna e il desiderio per Dodge di aumentare i suoi bassi numeri, hanno visto l’Alfa Romeo Tonale trasformarsi in Dodge Hornet.

Tuttavia adesso si dice che in Alfa Romeo non siano molto contenti di questa scelta. I due crossover sembrano condividere molte delle stesse stampe della carrozzeria, come porte, paraurti e struttura unibody sottostante, insomma tutti pezzi che probabilmente sono troppo costosi da cambiare. Per molti, le somiglianze tra le due auto sono troppe e lo hanno fatto sapere a Stellantis come si evince in maniera piuttosto chiara dai commenti sotto agli articoli e sui social media.

Per aggiungere la beffa al danno, la fonte ha affermato che il budget semplicemente non esisteva per cambiare significativamente più lamiere sulla nuova Dodge Hornet e allontanarla dalla Tonale, almeno visivamente. “I margini sono sottili nel segmento C, in particolare in quelli non di lusso, quindi un produttore è piuttosto limitato su tutte le nuove lamiere in quanto si tratta di un investimento importante”, ha affermato la fonte.

Ad essere onesti, il ritorno di Alfa Romeo nel mercato nordamericano nel 2016 dopo 20 anni di assenza non è stato esattamente un successo strepitoso. L’azienda ha investito miliardi di dollari nella berlina Giulia e nel crossover Stelvio, ma nessuno dei due veicoli è stato protagonista nelle classifiche di vendita, indipendentemente dal paese in cui sono stati venduti. Tuttavia, il piccolo e lussuoso crossover entra in un segmento di mercato tra i più in crescita a livello internazionale.

Così, quando fu presentata l’Alfa Romeo Tonale, molti appassionati e testate giornalistiche l’avevano definita “l’auto più importante nella storia di alfa Romeo più recente”. In teoria, la Tonale dovrebbe avere tutte le carte in regola per raggiungere la vetta delle classifiche di vendita, promette una buona esperienza di guida e uno stile attraente. La Tonale si rivolge a un mercato esclusivo, giocando contro rivali quali la Lexus UX, la Mercedes Benz GLA o la BMW X1, e potrebbe avere lo stesso livello di vendite e importanza strategica che la Macan ha per Porsche.

Dunque molti non comprendono come mai di questa scelta di portare sul mercato anche se solo in Nord America la nuova Dodge Hornet. In casa Dodge ovviamente sono molto soddisfatti. “I clienti sembrano essere molto soddisfatti del nuovo modello, con oltre 14.000 ordini ricevuti in meno di 24 ore dalla sua rivelazione”, ha detto un portavoce del brand di Stellantis.

“La Dodge Hornet è caratterizzata dall’inconfondibile DNA Dodge con i caratteristici elementi stilistici Dodge e caratteristiche prestazionali uniche come PowerShot on-demand per Hornet R/T, che fornisce una raffica di 25 cavalli aggiuntivi.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: negli USA concorrenza interna da Dodge Hornet?