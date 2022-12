Fiat Cronos: ora è ufficiale, auto più venduta in Argentina nel 2022

Adesso è ufficiale: Fiat Cronos nel 2022 è stata la vettura più venduta in assoluto in Argentina. Si tratta del bis di quanto accaduto nel 2021, al pari di quello che è avvenuto in Brasile con Fiat Strada. Il modello Fiat è stato ancora una volta il modello più venduto dell’anno, superando la Peugeot 208 e la Toyota Hilux. In totale il veicolo della principale casa automobilistica italiana ha totalizzato la bellezza di 38.769 unità immatricolate.

Anche nel 2022 Fiat Cronos è l’auto più venduta in Argentina

Al di là di Fiat Cronos, segnaliamo che il mercato auto argentino ha finalmente chiuso il 2022 con 407.532 unità, con un incremento del 7 per cento rispetto al 2021. Il mercato dei veicoli commerciali leggeri ha registrato invece la vendita di 380.374 unità. Il cambiamento più forte rispetto allo scorso anno è stato il numero totale di modelli argentini, che è passato dal 50 al 58 per cento. Quelli invece prodotti in Brasile sono scesi dal 41 al 34 per cento.

Per Fiat Cronos si chiude un altro anno di successo. La berlina che viene prodotta da Stellantis presso lo stabilimento di Ferreyra vicino la città di Cordoba in Argentina si conferma dunque una vettura molto amata in quel paese grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero interessante che convince sempre più i clienti argentini.

Fiat Cronos

Nel 2022 Fiat Cronos ha registrato un incremento delle immatricolazioni anche in Brasile confermandosi come uno dei modelli di Fiat di maggior successo in assoluto.

La classifica con i primi 15 modelli più venduti in Argentina nel 2022 è stata la seguente:

1. Fiat Cronos 38.769

2. Peugeot 208 25.649

3. Toyota Hilux 24.628

4. Volkswagen Amarok 21.249

5. Toyota Etios 18.141

6. Chevrolet Cruze 15.221

7. Toyota Yaris 14.316

8. Renault Kangoo 14.155

9. Ford Ranger 13.189 1

Toyota 1 Corolla Cross

Toyota Corolla 10.461

12. Renault Sandero 9.601

13. Volkswagen Taos 8.449

14. Citroën C4 Cactus 7.757

15. Nissan Frontier 7.516