Dodge non copierà Ford per i nomi dei suoi futuri SUV EV

Il numero uno di Dodge, l’amministratore delegato Tim Kuniskis, parlando con Muscle Cars And Trucks, ha fatto delle dichiarazioni molto interessanti nelle scorse ore. Il boss del brand di Stellantis ha riconosciuto che sia la Ford Mustang di ultima generazione, internamente denominata S650, sia la Chevy Camaro di sesta generazione sono “Grandi macchine. Ma noi facciamo le cose in modo diverso da loro. Non proveremo a fare le cose che stanno facendo loro”, ha spiegato. “Stanno andando in una direzione e noi in un’altra. Lo facciamo da un decennio e continueremo a farlo”.

Dodge non imiterà le strategie di Ford per i nomi dei futuri SUV elettrici

Il futuro delle muscle car di Dodge è, chiaramente, l’elettrificazione, come evidenziato dalla recente Charger Daytona SRT Concept. Ma possiamo anche aspettarci un successore di ICE Challenger e Charger basato sulla piattaforma STLA Large con il nuovo motore Hurricane turbo inline-six sotto il cofano in arrivo nel prossimo futuro per aiutare a colmare il divario tra combustione ed elettrificazione completa. Dodge continuerà a marciare al proprio ritmo per quanto riguarda le muscle car, una strategia che Kuniskis è fiducioso continuerà a dare i suoi frutti.

“Perché dovrei provare a inseguire qualcuno”, ha continuato. “Voglio dire, quel segmento non è abbastanza grande perché tutti facciano la stessa cosa.” Kuniskis ha inoltre osservato che la decisione di Ford di utilizzare il nome Mustang per un SUV EV, la Mustang Mach-E, non è qualcosa che vuole fare. Il numero uno del brand americano ha lasciato intendere di avere altre idee a proposito dei nomi per i futuri modelli elettrici della sua casa automobilistica.

Molto presto sapremo molto di più sul futuro delle muscle car di Dodge. Per ora, una cosa sembra certa: nessun rivale della Mustang Mach-E. Non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà alla fine nel futuro del brand americano che fa parte del gruppo Stellantis.