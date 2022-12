Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: ancora un’ipotesi

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale o come si chiamerà la futura super car della casa automobilistica del Biscione che debutterà in versione concept car nel 2023 è protagonista di un nuovo render pubblicato dal noto designer e artista digitale Avarvarii per Car Magazine. La vettura dovrebbe fare il suo debutto nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Si vocifera in particolare che marzo potrebbe essere il mese giusto per assistere a questo atteso debutto.

Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: un render la immagina così

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale la chiamiamo così in quanto secondo indiscrezioni, che però devono ancora trovare conferme ufficiali, dovrebbe essere un omaggio alla mitica vettura degli anni ’60 che ha fatto la storia di Alfa Romeo contribuendo a rendere così popolare il marchio del Biscione. La vettura potrebbe anche arrivare in produzione ma non prima del 2025. Una decisione ufficiale sul suo arrivo sul mercato però non è stata ancora presa dal gruppo Stellantis come ammesso nelle scorse settimane dal CEO della casa automobilistica milanese Jean-Philippe Imparato che ha detto che una conferma o smentita a questo progetto la avremo solo a partire dalla metà del prossimo anno.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale potrebbe essere dotata di tecnologia di F1 grazie alla collaborazione con il team Sauber e disporre di una versione potenziata del motore V6 2.9 litri di Giulia GTA. Se questa auto arriverà sul mercato, come anticipato dal CEO Imparato nelle scorse settimane, lo farà comunque in versione limitatissima. Non saranno più di 99 le unità che verranno prodotte. Non si esclude che alcune di esse possano essere realizzate con motore elettrico al 100 per cento.

Alfa Romeo Super Car: l’omaggio alla 33 Stradale che arriverà agli inizi del 2023 potrebbe avere questo aspetto

Una vettura di questo tipo potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta della gamma di Alfa Romeo che nei prossimi anni vedrà arrivare vetture molto popolari con l’obiettivo di aumentare le quote di mercato e sfondare definitivamente nel segmento premium del mercato auto a livello globale.