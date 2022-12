Stellantis vuole far crescere Alfa Romeo, Fiat e Maserati negli USA

Stellantis vuole far crescere i suoi marchi italiani in Nord America. Il gruppo automobilistico vuole posizionare Alfa Romeo, Fiat e Maserati come offerte di alto livello dell’azienda. Ciò in contrapposizione ai suoi marchi per il mercato di massa come Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. I funzionari di Stellantis affermano che spingere i veicoli con incentivi per generare volume è costato caro ai marchi italiani. Infatti in questo modo il prestigio e la qualità in passato sono passate in secondo piano.

Ora che i marchi introducono nuovi veicoli elettrificati, la visione è che la disciplina dei prezzi compensi i volumi inferiori. I marchi italiani di Stellantis hanno nuovi prodotti in arrivo nei prossimi anni. Questo rappresenta un vantaggio anche se i segmenti premium e di lusso possono essere particolarmente difficili da penetrare a causa del fatto di essere un segmento di nicchia.

Ecco come Stellantis vuole spingere Alfa Romeo, Fiat e Maserati in Nord America

Alfa Romeo ha registrato un vero e proprio ritorno negli Stati Uniti nel 2014 dopo aver lasciato il mercato nel 1995. Tuttavia, con la sua gamma che comprende la berlina Giulia e il SUV Stelvio, ha venduto meno di 10.000 veicoli nei primi nove mesi del 2022 nel Paese. Le vendite della nuova Tonale, commercializzata negli Stati Uniti esclusivamente come ibrida plug-in, inizieranno nel 2023. Ciò darà il via a una serie di lanci annuali per il marchio di Stellantis che sembra diventare completamente elettrico entro la fine del decennio. La prima offerta completamente elettrica arriverà nel 2025.

“Siamo molto entusiasti dell’arrivo del Tonale”, ha dichiarato Bill Golling, presidente di diversi concessionari a Detroit, tra cui lo store di Alfa Romeo e il negozio Fiat di Birmingham. “Segna un emozionante momento di cambiamento”. Il prezzo per il Tonale negli USA non è stato ancora annunciato. Vincent Noirbent, vicepresidente della pianificazione del prodotto di Alfa Romeo, ha sottolineato all’inizio di questo mese come la società stia “tagliando le distanze da qualsiasi strategia basata sui volumi” in Nord America. Si è sbarazzato di contratti di noleggio e prezzi scontati in quanto si posiziona come marchio premium globale di Stellantis.

Anche la Fiat si sta spostando verso il target di acquirenti più facoltosi. Riportata negli USA nel 2011 dopo aver lasciato gli Stati Uniti e il Canada nel 1991, la principale casa italiana sotto Stellantis si è ridotta a vendere negli USA un solo modello: il crossover 500X che ha rappresentato la maggior parte delle 797 vendite del marchio nei primi nove mesi del 2022.

Il suo prezzo base è di $ 27.965, ben al di sotto del costo medio di transazione di un’auto nuova di oltre $ 48.000. Il mese scorso, il CEO del marchio Olivier François ha detto che la city car 500e completamente elettrica, che è diventata il veicolo elettrico più venduto in Italia e Germania nella prima metà del 2022, arriverà in Nord America nel 2024.

Disinteressata a vendere veicoli più grandi che gli americani preferiscono, l’attenzione di Fiat sarà rivolta ai ricchi abitanti delle città urbane. Si punterà insomma su chi è in cerca di facilità di parcheggio e di un’opzione secondaria divertente da guidare. Lo ha confermato il CEO François. I volumi per il marchio di Stellantis proverranno da altre regioni come l’Europa e il Sud America, mentre le vendite negli Stati Uniti si concentreranno sulle principali aree metropolitane. Questa filosofia posizionerà Fiat più vicino alla Mini. L’azienda si sta inoltre posizionando come spazio sperimentale nella vendita al dettaglio.

Per quanto riguarda invece Maserati, che è stato il primo marchio dei tre a tornare negli Stati Uniti nel 2002, dopo essere andato via nel 1991. La casa del Tridente ha introdotto la supersportiva MC20 nel 2020. Il nuovo SUV Grecale e la rinnovata vettura sportiva GranTurismo sono le ultime aggiunte alla sua gamma. Il modello GranTurismo Folgore sarà il primo del marchio ad avere una versione completamente elettrica.

Il CEO di Maserati Davide Grasso ha sottolineato gli sforzi per migliorare l’affidabilità e il servizio clienti. “La cosa fondamentale è che non c’è lusso senza qualità”, ha detto. “Non possiamo semplicemente ‘spingere le vendite’ e concentrarci sul volume. Il nostro obiettivo è superare le aspettative dei clienti”. Gli americani tendono ad avere una percezione positiva dei marchi di lusso italiani. I marchi di Stellantis sperano in ciò per migliorare la propria situazione in Nord America.