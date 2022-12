Citroen: sarà questo il design del SUV a 7 posti?

Citroen sta preparando un nuovo SUV a sette posti in Brasile, che potrebbe essere il prossimo C3 Aircross (non ancora confermato). Questo è il Progetto CC24, che nascerà durante il secondo semestre del 2023. Di recente, il SUV del marchio Stellantis è stato scoperto in Brasile mentre stava effettuando test di sviluppo con la carrozzeria definitiva. A riferirlo è Autos Segredos, sito che ha diffuso anche foto spia del modello. Il futuro prodotto della casa francese per l’America latina condividerà la piattaforma CMP e altre caratteristiche con la nuova generazione della C3 (già disponibile in Argentina), con la quale sarà prodotta anche nello stabilimento brasiliano di Porto Real.

Citroen: ecco quale potrebbe essere il design del futuro SUV a 7 posti che la casa francese lancerà in Brasile il prossimo anno

Secondo indiscrezioni il SUV di Citroen condividerà il cofano, l’ottica e le portiere anteriori con la berlina, dalla quale differirà per le dimensioni maggiori e altre caratteristiche esclusive, ad esempio il paraurti e i parafanghi anteriori, parte delle fiancate e la parte posteriore la zona. Il clou del modello sarà l’interno, che si distinguerà per offrire una configurazione di tre file di sedili con sette posti.

La gamma dei motori sarà composta da due motori noti. Uno di questi sarà il motore 1.6 a benzina da 115 cavalli (utilizzato dalla nuova C3), destinato alle versioni più accessibili del SUV insieme al manuale a cinque marce o all’automatico a sei marce. Al vertice della gamma ci saranno le versioni con il motore 1.0 turbo (T200) che nei modelli Fiat eroga 120 cavalli e 200 Nm di coppia. Sarà associato al cambio automatico CVT con sette marce simulate.

Qui vi mostriamo un render realizzato dal designer e artista digitale brasiliano João Kleber Amaral per il sito Auto Esporte che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro SUV quando finalmente sarà svelato dalla casa francese di Stellantis. Vedremo dunque a proposito di questo modello cos’altro emergerà nei prossimi giorni.