Nuova Citroën Aircross: iniziano i test sul Progetto CC24 [Foto spia]

Visto che la nuova Citroën C3 è quasi pronta al debutto ufficiale in Brasile, Stellantis sta iniziando a lavorare sulla variante Aircross di nuova generazione che internamente è conosciuta con il nome di Progetto CC24.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il lancio del nuovo SUV è previsto nell’ultimo trimestre del 2022. La CC24 sarà il secondo modello del progetto C-Cubed realizzato dalla casa automobilistica francese per i mercati emergenti. Inoltre, presto i primi prototipi inizieranno a comparire per le strade del Brasile.

Nuova Citroën Aircross: avvistato un prototipo con il corpo della Peugeot 208

Un noto sito Web locale ha scoperto che lo stabilimento di Betim (MG) ha ricevuto i primi muletti della presunta nuova C3 Aircross. Pur non rivelando alcun dettaglio a livello estetico, abbiamo la possibilità di capire le dimensioni generali. In particolare, il prototipo dispone della carrozzeria della Peugeot 208.

Inizialmente si pensava fosse un nuovo SUV della casa del Leone, ma sappiamo dalle ultime indiscrezioni che un nuovo modello è previsto per il debutto nel 2025. Questa particolare 208 con carrozzeria dipinta di bianco dispone di parafanghi anteriori e posteriori tagliati per adattarsi ai nuovi cerchi e sospensioni della Citroën Aircross CC24.

In base a quanto riportato, il SUV avrà un passo leggermente maggiore rispetto a quello offerto dalla nuova Peugeot 208. Attualmente, il passo proposto dalla vettura Peugeot è di 2,53 metri mentre la nuova Aircross dovrebbe proporre 2,55 metri.

Un altro dettaglio rivelato dal muletto della Citroën CC24 è la sua altezza da terra in quanto il corpo originale della 208 sembra quasi galleggiare in aria. Anche la larghezza sarà maggiore.

L’utilizzo della carrozzeria della 208 al posto di quella della nuova Citroën C3 suggerisce che la variante Aircross avrà dimensioni molto più generose rispetto a quelle della nuova C3. Per quanto riguarda la lunghezza, il nuovo SUV per il mercato brasiliano non dovrebbe superare i 4,05 metri della 208.

Le possibili motorizzazioni

Se la Citroën C3 2023 non debutterà come un motore turbo, molto probabilmente sarà utilizzato sulla nuova Citroën Aircross. Ciò significa che sotto il cofano ci sarà il nuovo tubo benzina T200 da 1 litro abbinato alla trasmissione CVT.

Tale propulsore ha debuttato sul Fiat Pulse con potenza di 125 CV a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min con alimentazione tramite benzina e 130 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min con etanolo.

Le versioni entry-level, invece, saranno equipaggiate con il Firefly da 1.3 litri che è presente sempre sul Pulse. Tale unità sarà aggiornata per soddisfare gli standard Proconve PL7. Con benzina, il motore riesce ad erogare 98 CV a 6250 g/min e 129 Nm a 4250 g/min mentre con etanolo propone 107 CV a 6250 g/min e 131 Nm.

La nuova Citroën Aircross CC24 con questo propulsore sarà proposta con cambio manuale di serie o CVT come optional.