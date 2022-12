Peugeot 508 Coupé Zagato: una sorella per Giulia SWB Zagato? 

Il sito francese Auto-Moto nella persona del designer e artista digitale Julien Jodry ha cercato di realizzare sulla base della Peugeot 508 un modello ispirato dalla recente Alfa Romeo Giulia SWB Zagato e denominato Peugeot 508 Coupé Zagato. Zagato nel corso della sua storia ha realizzato auto utilizzando come base in particolare auto di case italiane (Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari) e britanniche (Aston Martin). Molto più raramente è stata utilizzata come base una vettura francese. E’ questo il caso di una Citroën 5 CV Zagato nel 1956, o di una Renault Dauphine coupé dello stesso anno.

Peugeot 508 coupé Zagato: un render ipotizza una sorella della recente Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Qui viene immaginata una vettura che parte da una normale Peugeot 508 della quale però rimane davvero molto poco. Seguendo un approccio simile a quello della Giulia, Auto-Moto ha ridotto il passo e lo sbalzo della berlina della casa automobilistica del Leone mostrando un profilo tozzo, e abbandonando tutti gli elementi della carrozzeria della berlina per offrire uno stile che possa ricordare quello delle auto di Zagato. Alla fine, vengono mantenute solo le ottiche anteriore e posteriore, la griglia e la parte centrale dello scudo per mantenere una certa affinità tra la coupé e l’originale.

Questa Peugeot 508 coupé Zagato vede la sua linea di cintura salire vertiginosamente al livello dei semiquarti, mentre il tetto vetrato disegna una doppia borchia, in omaggio alla defunta coupé RCZ. La vettura poggia su cerchi sovradimensionati per onorare la sua costruzione ed è ispirato al design utilizzato per le ruote del concept Instinct 2017. Nella parte posteriore, i quattro terminali di scarico integrati in un generoso diffusore non lasciano dubbi sulla potenza che potrebbe muovere questa auto. Si ipotizza l’utilizzo di un 4 cilindri ibrido da 360 cavalli. Di certo si tratta di un’idea interessante ma dubitiamo che Zagato sia interessato a trasformare questa vettura nella realtà.