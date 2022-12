Peugeot 508: ecco la sosia cinese che costa 15.700 euro

Senza dubbio una delle berline più attraenti sui mercati europei è la Peugeot 508, disponibile anche in versione SW. Non sorprende quindi che un produttore cinese abbia ceduto alla tentazione di realizzare un modello molto simile a quello della casa automobilistica del Leone. La Changan Uni-V ha un retrotreno molto simile a quello del modello francese e include alcuni componenti con un chiaro tocco sportivo. Tra questi segnaliamo il doppio scarico, i grandi cerchi in lega e, naturalmente, una fascia luminosa che corre lungo tutta la larghezza la macchina.

Peugeot 508: in Cina hanno realizzato una vettura molto simile alla berlina del Leone

Allo stesso tempo, tuttavia, la parte anteriore è quella meno simile alla Peugeot 508. Infatti essa rappresenta uno sviluppo proprio dei designer Changan. In questa zona infatti notiamo una enorme griglia con linee orizzontali e diagonali, oltre a fari stretti e un paraurti di dimensioni piuttosto impressionanti. Anche la vista laterale è accattivante, conferendo al modello una forma da coupé. Inoltre, le maniglie delle porte sono a filo con la carrozzeria e piccoli finestrini con cornice nera si uniscono ad altri componenti interessanti.

Changan Uni-V offre all’interno un qualcosa di simile al Peugeot i-Cockpit della Peugeot 508. Come per i modelli del produttore francese, c’è anche un piccolo volante appiattito in alto e in basso. La consolle centrale è sollevata in modo tale da generare un piano di stivaggio inferiore. Allo stesso modo, lo schermo centrale è orientato verso il guidatore.

Non c’è motore PureTech o BlueHDi sotto il cofano dell’Uni-V. Invece, è stato installato un motore turbo benzina da 1,5 litri, che eroga 188 CV. e 300 Nm. È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce. Il prezzo di partenza del Changan Uni-V nel mercato interno è di 109.000 yuan, ovvero circa 15.700 euro. Un prezzo molto inferiore a quello della Peugeot 508. Difficilmente questa auto raggiungerà il mercato dell’Europa. Probabilmente sarà venduta solo in Cina.

