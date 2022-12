Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Jeep: tutte le novità in arrivo nel 2023

Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Jeep nel 2023 saranno protagoniste del mercato auto con tutta una serie di novità che andranno ad arricchire le rispettive gamme. Partendo da Fiat, la principale casa automobilistica italiana lancerà nel corso del primo trimestre del 2023 un nuovo B-SUV che sarà prodotto in Polonia a Tychy su piattaforma CMP al pari di Jeep Avenger e che potrebbe chiamarsi nuova 600. Questa vettura è destinata ad avere un ruolo molto importante nella gamma del brand di Torino. Infatti riporterà la casa italiana nel segmento B da cui manca ormai da diversi anni potendo così conquistare preziose quote di mercato.

Tutti i nuovi modelli che vedremo nel 2023 per Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Jeep

Questa non dovrebbe essere l’unica novità di Fiat per il 2023. Nei mesi scorsi il CEO di Stellantis Carlos Tavares aveva anticipato che sempre nel corso del prossimo anno, forse versò la fine, sarà svelata un’altra novità. Al momento non si sa di cosa esattamente si tratterà. Qualcuno ipotizza la nuova Fiat Topolino, una sorta di clone di Citroen Ami che sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Altri propendono per una prima anticipazione della nuova Fiat Panda che però sappiamo che non debutterà ufficialmente prima della metà del 2024. Potrebbe trattarsi dunque delle prime immagini teaser.

Fiat non sarà l’unica casa automobilistica italiana protagonista nel 2023. Anche Alfa Romeo dovrebbe regalare alcune interessanti sorprese ai suoi numerosi fan. Nel corso del primo trimestre del 2023 dovremmo finalmente conoscere la famosa concept car di una vettura sportiva di cui si parla da molto tempo e che secondo alcuni potrebbe rappresentare una sorta di omaggio alla mitica Alfa Romeo 33 Stradale. Questa vettura potrebbe utilizzare alcune tecnologie sviluppate in F1 dal team Sauber. Verso fine anno non si esclude qualche altra sorpresa per la casa automobilistica del Biscione che potrebbe anticipare le prime immagini teaser del futuro B-SUV che sarà poi presentato a marzo 2024 e non si escludono sorprese in occasione del centenario del Quadrifoglio.

Per quanto riguarda invece Maserati, saranno due le novità più importanti nel 2023 per la casa automobilistica del Tridente. Ci riferiamo al debutto di Maserati Grecale Folgore, versione completamente elettrica del SUV di segmento D che debutterà nell’estate del 2023. L’altra novità sarà la presentazione ufficiale della nuova Maserati GranCabrio già svelata attraverso le prime immagini nelle scorse settimane.

Fiat, Alfa Romeo, Maserati e Jeep nel 2023 saranno protagoniste del mercato auto con tutta una serie di novità molto interessanti

Infine per quanto riguarda Jeep, oltre alle prime consegne di Jeep Avenger le cui vendite sono già iniziate nelle scorse settimane, per il 2023 si segnala il debutto di Jeep Recon, primo fuoristrada completamente elettrico un modello destinato a far parlare a lungo di sé e che sarà venduto in tutto il mondo. Nonostante non siano previste presentazioni ufficiali, citiamo per ultima anche Lancia che a quanto pare nel corso del 2023 mostrerà una concept car di una futura auto, forse il crossover che debutterà nel 2026. Mentre ricordiamo che la casa piemontese tornerà in Europa dal 2024 con la nuova Lancia Ypsilon.