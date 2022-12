Nuova Fiat Panda: ecco quanto potrebbe costare

Nuova Fiat Panda sarà una delle novità più importanti tra quelle che arriveranno nei prossimi anni ad arricchire le gamme dei brand che fanno parte del gruppo Stellantis. Il suo debutto dovrebbe avvenire nella prima metà del 2024 anche se non possiamo escludere che qualche anticipazione sotto forma di immagini teaser possa essere data già entro la fine del 2023.

Nuova Fiat Panda: ecco quale potrebbe essere il prezzo di partenza di questa vettura quando finalmente arriverà sul mercato

La nuova Fiat Panda sarà una vettura molto diversa dal modello attuale. Infatti come sappiamo si sposterà di segmento aumentando di dimensioni e sfiorando i 4 metri. Si tratterà insomma di un modello che riporterà Fiat in un segmento di mercato abbandonato nel 2018 con l’addio di Fiat Punto e cioè quello delle hatchback di circa 4 metri.

Nuova Fiat Panda sarà costruita fuori dall’Italia. Non è stato ancora confermato quale sarà lo stabilimento che esattamente produrrà questa vettura ma sappiamo che si tratterà di una delle fabbriche che il gruppo Stellantis possiede nell’est Europa. Molto probabilmente in Serbia a Kragujevac dove è stata prodotta fino a poco tempo fa la monovolume Fiat 500L.

La nuova Fiat Panda avrà il compito di rendere Fiat protagonista del segmento delle auto elettriche. La casa italiana aspira a diventare una sorta di “Tesla del popolo.” L’auto infatti arriverà sul mercato in versione completamente elettrica e sarà il modello con cui Fiat darà il via ad una sorta di “democratizzazione” delle auto elettriche con prezzi alla portata di tutte le tasche. Si dice infatti che la vettura nella sua versione elettrica al 100 per cento possa avere un prezzo di partenza intorno ai 15 – 16 mila euro.

Ovviamente al momento sono solo voci di corridoio e solo quando l’auto sarà svelata scopriremo se davvero sarà così economica. Per il momento sappiamo che la nuova Fiat Panda farà parte di una rinnovata gamma di Fiat che oltre alla 500, e alla nuova Panda comprenderà anche la nuova 600 e un altro SUV elettrico di dimensioni maggiori che secondo alcuni si potrebbe chiamare nuova Multipla. A queste auto si aggiungerà un quadriciclo leggero elettrico su base Citroen Ami che forse si chiamerà Nuova Fiat Topolino.