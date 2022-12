Nuova Lancia Ypsilon: cambiamento radicale per la famosa auto?

La rinascita di Lancia inizierà con la nuova Lancia Ypsilon. Una nuova generazione della piccola vettura è prevista per il 2024 e aprirà la strada a un nuovo linguaggio di design, tecnologie avanzate e il tanto atteso rilancio di un marchio che ora si rivolge al segmento premium. Il Lancia Design Day ha fornito numerosi spunti sullo stile dei futuri modelli del marchio e abbiamo iniziato a comprendere come potrebbe essere la Ypsilon.

Nuova Lancia Ypsilon: previsto un cambiamento radicale

Innanzi tutto sappiamo che la nuova Lancia Ypsilon lascerà il segmento supermini e si trasformerà in un piccolo crossover. Molto probabilmente costruito sulla piattaforma CMP/e-CMP della Peugeot 2008 e della Jeep Avenger, il modello crescerà notevolmente fino a raggiungere una lunghezza di circa 4,1. Sulla rinnovata Ypsilon debutterà il nuovo logo Lancia e anche la firma luminosa a forma di Y sul frontale, due elementi di design svelati per la prima volta con il concept Pu+Ra Zero presentato al Lancia Design Day.

Secondo le prime informazioni, gli interni saranno ispirati alle Lancia classiche e avranno almeno il 50 per cento di materiali ecosostenibili. In particolare, il cruscotto richiamerà gli elementi di design circolari della Beta Trevi con un tocco moderno basato su schermi e controlli fisici per il sistema di infotainment e le modalità di guida.

Lo stesso approccio per un cambiamento completo della tecnologia è previsto anche sotto la pelle. Si ritiene che saranno disponibili sia la versione a combustione che quella elettrica, tuttavia non è noto quali opzioni di batteria e motori a combustione interna otterrà il primo crossover Lancia. È già chiaro, tuttavia, che Stellantis vuole posizionare il marchio nella stessa lega di Alfa Romeo e DS, il che significa materiali di alta qualità, caratteristiche premium e un prezzo superiore ai corrispondenti modelli gemelli Peugeot e Jeep.

Ricordiamo infine che Lancia ha un piano ambizioso per introdurre un nuovo modello ogni due anni a partire dal 2024. Il marchio prevede di offrire solo veicoli elettrici a partire dal 2028, il che significa che la nuova Lancia Ypsilon potrebbe essere una delle sue ultime auto disponibili con un ICE .

