Jeep svela Wrangler Hight Tide e Jeep Beach in edizione limitata

Jeep si dirige ancora una volta al mare con i modelli in edizione speciale Wrangler High Tide e Wrangler Jeep Beach, che torneranno entrambi per l’anno modello 2023. Il modello Jeep Beach di quest’anno commemora il 20° anniversario di Jeep Beach a Daytona Beach, in Florida.

Jeep Wrangler High Tide e Jeep beach: svelati i due modelli in edizione limitata

“La settimana di Jeep Beach a Daytona Beach, in Florida, è uno dei più grandi eventi di veicoli Jeep in America, portando oltre 200.000 fan di Jeep e 20.000 SUV Jeep solo nel 2022”, ha affermato Jim Morrison, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Con le edizioni speciali Wrangler High Tide e Jeep Beach per il 20° anniversario, possiamo celebrare la passione dei nostri clienti per i veicoli pronti per la spiaggia durante questo evento di una settimana”.

La Jeep Wrangler High Tide 2023, disponibile per l’ordine questo mese per arrivare in tempo per la settimana di Jeep Beach del prossimo aprile, ha un prezzo al dettaglio suggerito da un produttore statunitense di $ 51.540.

Cinquecento unità della Wrangler High Tide saranno costruite come modelli esclusivi Jeep Beach, con speciali decalcomanie Jeep Beach, placca del cancello girevole, medaglione del cambio e sedili in pelle ricamati, oltre a parafanghi standard in tinta con la carrozzeria, a un prezzo consigliato di partenza negli Stati Uniti di $ 54.040.

La Jeep Wrangler High Tide del 2023, basata sul modello Sport S e alimentata dal Pentastar V-6 da 3,6 litri e dal cambio automatico a otto velocità, vanta una lunga lista di equipaggiamenti in edizione speciale. Jeep Wrangler High Tide del 2023, disponibile per l’ordine a novembre, ha un prezzo di $ 51.540.

Per celebrare Jeep Beach 2023 a Daytona Beach, in Florida, un raduno annuale di oltre 200.000 fan di Jeep fissato per la settimana dal 22 al 30 aprile 2023, il marchio Jeep costruirà 500 veicoli High Tide come modelli esclusivi Jeep Beach. Entrambi i modelli saranno disponibili in sei colori esterni, tra cui Hydro Blue, High Velocity, Black, Bright White, Punk'n e Sting Grey.