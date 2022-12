Ferrari Purosangue immaginato in versione pickup per le corse off-road

Rostislav Prokop, famoso artista digitale ha realizzato in collaborazione con il sito Hot Cars una versione folle di Ferrari Purosangue. Si tratta di una versione pickup pensata per partecipare alle corse off-road. Si tratta di un’idea che di certo non piacerà ai puristi della Ferrari e che ovviamente non sarà mai pensata dalla casa automobilistica del cavallino rampante, ma l’originalità di questo render ci ha spinto a pubblicarlo ugualmente.

Ferrari Purosangue pickup: ecco un nuovo render che immagina il modello del cavallino rampante pronta per le gare off-road

Rostislav è un esperto di rendering di auto, avendo realizzato innumerevoli concept in special modo con il sito Hot cars ma questo sicuramente è uno dei più insoliti tra quelli che l’artista ha proposto fin ad ora nel corso della sua carriera. Dal kit di sollevamento alle gomme per il terreno fangoso fino al roll-bar che adorna il letto posteriore simile a quello di un pickup australiano, non si può non apprezzare lo sforzo di fantasia e creatività fatto dall’autore di questo render.

L’idea di una Ferrari fuoristrada è già stata tentata da altri artisti con altri render, ma mai nessuno sia era spinto così oltre. Questa versione di Ferrari Purosangue dispone di un assetto molto più rialzato rispetto alla versione reale del SUV con ruote da 35 pollici e un roll bar che sicuramente spicca e con il cassone posteriore. Si tratta di certo di una ipotesi folle che dimostra ancora una volta l’interesse attorno a questo modello che come sappiamo è il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante.

Ricordiamo che Ferrari Purosangue nella sua versione reale costa 390 mila euro ed è esaurito per i prossimi 2 anni. Ferrari ha deciso di limitare la sua produzione al 20% del totale delle auto prodotte annualmente dal cavallino rampante. Al momento non sono previste ulteriori versioni di questo modello.