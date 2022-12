Ferrari Purosangue sold out per due anni

L’elevata domanda per il primo SUV della Ferrari, Ferrari Purosangue, ha portato il marchio italiano a smettere di accettare ordini, poiché i tempi di attesa per alcuni clienti hanno raggiunto i due anni. Nonostante costi quasi il doppio del prezzo di una Lamborghini Urus, il primo lotto di Ferrari Purosangue è andato esaurito, tuttavia i rappresentanti della Ferrari hanno rifiutato di confermare il numero di ordini ricevuti fino ad ora dai clienti.

Ferrari Purosangue: già esaurito per due anni il primo SUV del cavallino rampante

“Non è un segreto che abbiamo smesso di prendere ordini. Avevamo già un forte interesse prima ancora che l’auto fosse svelata”, ha dichiarato Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer Ferrari. “Abbiamo preso una decisione che ritenevamo coerente con il posizionamento della Ferrari e del modello”.

La Ferrari ha limitato la produzione del suo primo SUV al 20% della sua produzione complessiva, il che significa che solo una Ferrari venduta su cinque sarà una Ferrari Purosangue, rispetto alla Urus che invece rappresenta più della metà di tutte le Lamborghini costruite ogni anno. La priorità per il primo ciclo di produzione è stata data ai clienti Ferrari esistenti, mentre per gli altri si prospetta un tempo di attesa di almeno due anni.

Ferrari Purosangue del 2023 è alimentata da un V12 aspirato da 6,5 ​​litri, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti e alla trazione integrale. Il motore è in grado di erogare 533 kW e 716 Nm, per una velocità massima di 310 km/he uno sprint dichiarato da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi.

La Ferrari è tra gli ultimi marchi di auto sportive a entrare nel segmento dei SUV di lusso in forte espansione, dopo Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga e Porsche Cayenne, tra gli altri. Secondo quanto riferito, il marchio britannico di supercar, McLaren, sta prendendo in considerazione un SUV, ma deve ancora confermare pubblicamente i suoi piani. Il primo lotto di SUV Ferrari Purosangue dovrebbe essere consegnato nel corso del primo trimestre del 2023.

Ti potrebbe interessare: Ferrari Vision Gran Turismo: svelata la prima concept car per il motorsport virtuale