Nuova Alfa Romeo Giulia: ancora un’ipotesi sulla futura generazione

Nuova Alfa Romeo Giulia è sicuramente una delle auto che maggiormente incuriosisce tra quelle che in futuro faranno parte della gamma dello storico marchio milanese. A proposito di questa auto sappiamo al momento che arriverà tra il 2025 e il 2026. La vettura sarà solo elettrica al 100 per cento e sarà costruita a Cassino su piattaforma STLA Large.

Inedita ipotesi sulla nuova Alfa Romeo Giulia

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia vi sono tante voci su come cambierà questo modello rispetto alla prima generazione che nonostante i tanti premi ricevuti forse a livello di vendite non ha riscosso quanto ipotizzato inizialmente dai vertici della casa automobilistica del Biscione. Per la futura generazione c’è chi ipotizza pochi cambiamenti rispetto al modello attuale e chi invece ritiene che il suo design sarà completamente stravolto per rendere l’auto appetibile anche in mercati importanti quali Cina e Stati Uniti dato che Stellantis vuole rendere Alfa Romeo il suo brand premium globale.

La nuova Alfa Romeo Giulia nelle scorse ore è tornata alla ribalta sul web a causa di un nuovo render realizzato dal famoso artista digitale e designer Sugar Chow, meglio conosciuto sui social come sugardesign_1 che sta facendo molto discutere i numerosi fan della casa automobilistica milanese. Il designer ha immaginato la futura generazione della berlina di segmento D ispirata in parte dal recente Alfa Romeo Tonale ed in parte dalle classiche Giulia del passato. Ciò è evidente in particolare dal profilo dell’auto e dalla presenza di un portellone in stile Alfa 159 che ricorda quello di alcune vecchie Giulia del passato.

Le immagini della nuova Alfa Romeo Giulia sono volutamente sfocate ma mostrano una vettura con un design classico cosa che invece secondo le più recenti voci potrebbe anche non avvenire. C’è infatti chi ipotizza che la vettura possa tornare sul mercato nelle vesti di fastback, una sorta di via di mezzo tra una berlina e un crossover. Vedremo se davvero le cose andranno così per Giulia.

Nuova Alfa Romeo Giulia: un recente render immagina così la futura generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione