Nuova Alfa Romeo Giulia: tutto quello che sappiamo sulla futura generazione

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà la futura generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo sul mercato è stato ufficialmente confermato dal numero uno dello storico marchio milanese, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato che però non ha confermato l’anno di lancio della seconda generazione. Si presume che questo importante debutto possa avvenire nel corso del 2025.

Ecco come potrebbe cambiare nel 2025 la nuova Alfa Romeo Giulia

Sulla nuova Alfa Romeo Giulia ancora non sappiamo molte cose. Una cosa sembra certa è cioè che l’auto arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Dal 2025 infatti Alfa Romeo ha promesso che lancerà sul mercato solo auto a zero emissioni. Un’altra cosa che sembra sicura è che tale auto nascerà sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. Si tratterà di una versione migliorata della piattaforma Alfa Romeo Giorgio ancora più adatta ad ospitare motorizzazioni elettriche.

Queste al momento sono le cose certe che riguardano la nuova Alfa Romeo Giulia. Per il resto si fanno delle supposizioni. Per quanto riguarda il design Imparato negli scorsi mesi ha lasciato intendere che la vettura per essere resa più appetibile in mercati importanti come Stati Uniti e Cina potrebbe subire delle importanti modifiche estetiche lasciando la sua attuale carrozzeria da sedan classica per diventare una sorta di mix tra un crossover e una berlina in stile Citroen C5 X per intenderci.

Si è anche parlato della possibilità che l’auto possa tornare sul mercato in una duplice versione. Da una parte ci sarebbe la cosiddetta Sportiness nelle vesti di berlina coupè a 4 porte. Dall’altro invece una fastback. Al momento però si tratta di semplici supposizioni si aspettano conferme ufficiali.

Quello che è certo è che questa auto continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma della casa automobilistica milanese che punta a trasformarsi in una sorta di brand premium globale del marchio e che già dallo scorso anno sta regalando grosse soddisfazioni a Stellantis essendo tornata a fare utili.

