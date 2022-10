Nuova Alfa Romeo Giulia: il suo debutto momento importante per il Biscione

Nuova Alfa Romeo Giulia è la seconda generazione della celebre berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione. Questo modello dovrebbe debuttare nel corso del 2025 anche se non possiamo del tutto escludere che il suo momento possa anche arrivare nel 2026. Si attendono in proposito notizie ufficiali da parte del marchio di Stellantis.

Nuova Alfa Romeo Giulia: la futura generazione rappresenterà un momento importante per il Biscione per tanti motivi

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia, si dice che il suo debutto rappresenterà un momento molto importante per lo storico marchio milanese che il gruppo Stellantis intende trasformare in una sorta di brand premium globale. Infatti si tratterà di un modello rivoluzionario per Alfa Romeo per tutta una serie di motivi.

Innanzi tutto perché sarà la prima auto del Biscione ad essere prodotta solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Infatti il B-SUV che arriverà nel 2024 avrà anche versioni a combustione, mentre la nuova Alfa Romeo Giulia sarà solo a zero emissioni anche se ovviamente le versioni saranno tante e ci saranno anche varianti ad alte prestazioni come la Quadrifoglio.

Un altro motivo per cui questo modello sarà rivoluzionario per il Biscione è che darà origine ad un nuovo tipo di auto che probabilmente in futuro sarà sempre più popolare nel settore. Ci riferiamo alle voci secondo cui la futura generazione si trasformerà in una berlina rialzata fastback. Ovviamente si tratta di voci che devono essere confermate ufficialmente ma lo stesso Imparato ha lasciato intendere in cambiamenti importanti di design con una versione sportiness e una versione più simile ad una crosswagon.

L’arrivo di questo modello è anche importante in quanto dovrebbe dare il via alla conquista da parte di Alfa Romeo di mercati difficili come quello cinese e quello americano che potrebbero garantire alla nuova Alfa Romeo Giulia importanti quote di mercato. Vedremo dunque a proposito di questo veicolo quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi da parte della casa automobilistica milanese di Stellantis.

