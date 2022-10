Nuova Fiat Topolino: ci siamo quasi

Nuova Fiat Topolino dovrebbe essere una delle novità che nei prossimi anni arricchiranno la gamma della principale casa automobilistica italiana. A proposito di questo futuro modello di cui si parla già da un po’, oggi vi segnaliamo che secondo le ultime indiscrezioni trapelate da ambienti vicini a Fiat, il suo sviluppo sarebbe già quasi del tutto ultimato. Del resto si tratterà di una vettura del tutto simile alla Citroen AMI dalla quale differirà principalmente per alcune personalizzazioni inedite e per i loghi di Fiat.

Sarebbe quasi pronta la nuova Fiat Topolino: debutto previsto nella prima metà del 2023

La nuova Fiat Topolino quindi tornerà nelle vesti di quadriciclo leggero. Questo veicolo che potrà essere guidato da 14 anni in poi sarà dotato di un motore da 8 cavalli capace di garantire una velocità massima di 45 km orari. Sarà dunque un modello pensato solo ed esclusivamente per un uso urbano. Il suo arrivo avviene anche in virtù del successo commerciale riscontrato dalla Citroen AMi che ha dato origine anche alla recente Opel Rocks-e.

Nuova Fiat Topolino e Citroen AMI condivideranno anche lo stesso stabilimento. La futura vettura di Fiat infatti sarà prodotta in Marocco presso il sito produttivo che il gruppo Stellantis possiede nella città di Kenitra e dove già viene prodotto il quadriciclo di Citroen. Molto probabilmente già nel corso dei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli sul periodo in cui più o meno sarà presentata questa auto che comunque con certezza sarà svelata nel corso del 2023.

Il prossimo anno sarà certamente un momento importante per Fiat che farà debuttare il suo futuro B-SUV prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP. Inoltre ci sono buone probabilità che prima della fine del prossimo anno possa essere svelata come sarà la nuova Fiat Panda la cui produzione comunque inizierà nel corso della prima metà del 2024, molto probabilmente in Serbia a Kragujevac.

