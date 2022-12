Maserati Grecale Trofeo sfiora 300 km/h sull’Auto sull’Autobahn [Video]

Maserati Grecale Trofeo è la versione ad alte prestazioni del recente SUV della casa automobilistica del tridente. A proposito di questo modello segnaliamo che nei giorni scorsi è apparso sul web un video che mostra il SUV sfrecciare sull’autobahn tedesca raggiungendo una velocità di 294 km/h. Maserati afferma che il Grecale Trofeo accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 13,8 secondi. Ciò sembra perfettamente plausibile in quanto il muscoloso crossover sembra adeguatamente veloce nonostante sia piuttosto pesante poiché fa pendere la bilancia a ben 2.027 chilogrammi.

Sull’Autobahn Maserati Grecale Trofeo raggiunge i 294 km/h

I 294 km/h raggiunti sono un po’ più di quello che Maserati dichiara. Infatti la casa automobilistica del tridente aveva dichiarato per la sua Maserati Grecale Trofeo una velocità massima di 285 km/h, ma i moderni tachimetri tendono a mostrare una velocità leggermente superiore alla velocità reale. Velocità massima a parte, è l’accelerazione che impressiona di più poiché il V6 tira forte e apparentemente ha molte risorse indipendentemente dalla marcia.

Modelli come la Grecale e il più grande Levante devono essere un successo commerciale affinché Maserati possa mantenere in vita le sue auto sportive tradizionali. Per fortuna, Stellantis ha finanziato lo sviluppo di una nuova GranTurismo e sta anche uscendo con versioni elettriche e cabriolet. La già citata MC20 sta ottenendo un paio di derivate solo da pista (Project24 e GT2 ) e una Cielo droptop, per non parlare anche di una conversione elettrica.

Maserati Grecale Trofeo: la versione top di gamma sfiora i 300 km/h sull’autostrada tedesca

A proposito di veicoli elettrici, anche la Grecale riceverà il trattamento Folgore per sfidare la Macan EV prevista per il 2024. C’è ancora molto tempo per ottenere una Maserati motorizzata ICE poiché il passaggio completo ai modelli elettrici non avverrà prima del 2030. Nel frattempo, sarà interessante vedere come se la caveranno le versioni alimentate da Nettuno della GranTurismo recentemente rilasciata rispetto alla variante EV a tre motori.