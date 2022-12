Nuova Alfa Romeo 6C: possibile il suo ritorno?

Di una nuova Alfa Romeo 6C si parla di tanto in tanto. Questo nonostante di questa auto non vi sia alcuna indiscrezione su un possibile ritorno ormai da molto tempo. C’è stato un momento che si pensava che Alfa Romeo avrebbe potuto riportare in gamma la vettura nel corso dell’epoca di Sergio Marchionne. Poi purtroppo per questioni di budget questo progetto fu accantonato come del resto tanti altri con la casa automobilistica del Biscione che riuscì a portare sul mercato solo Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Possibile in futuro il ritorno nella gamma del Biscione di una nuova Alfa Romeo 6C?

Ovviamente il fatto che nei mesi scorsi il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato abbia parlato del probabile ritorno in gamma di alcune auto sportive in edizione limitata ha riacceso le speranze di vedere auto come una nuova Alfa Romeo 6C nei prossimi anni. Ricordiamo infatti che nel corso del primo trimestre del 2023 Alfa Romeo svelerà una concept car di una futura auto sportiva che forse poi sarà prodotta nel 2025 in edizione esclusivamente limitata di meno di 100 unità.

Non si dovrebbe però trattare di una nuova Alfa Romeo 6C. Sembra più probabile che siano altri i modelli a cui questa auto sportiva si ispirerà. In particolare si vociferava del possibile omaggio alla mitica Alfa Romeo 33 Stradale anche se al momento non vi sono certezze in proposito in quanto i dirigenti di Alfa Romeo non si sono sbilanciati in proposito.

Questa comunque non sarà l’unica auto sportiva in edizione limitata che Alfa Romeo riporterà sul mercato qualora nel frattempo il suo rilancio sarà completato. Se le cose dovessero andare in un certo modo per lo storico marchio del Biscione che Stellantis vuole trasformare in un brand premium globale, allora sarà molto facile che saranno annunciati nei prossimi anni nuovi modelli di questo tipo. Dunque l’ipotesi di una nuova Alfa Romeo 6C non sembra più essere un qualcosa di così improbabile come invece si pensava fino a qualche tempo fa.

A proposito di questo modello, in questo nostro articolo vi mostriamo un render di qualche tempo fa che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo qualora il CEO Imparato decidesse sul serio di dotare la gamma di Alfa Romeo di una vettura con queste caratteristiche. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito della casa automobilistica milanese e delle sue future auto sportive.

Forse già l’anno prossimo, in sede di presentazione della concept car che sarà mostrata nel primo trimestre del 2023, avremo le idee più chiare su quello che potrebbe accadere nella gamma di Alfa Romeo su questo versante che interessa molto ai numerosi fan del Biscione.