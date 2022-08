Nuova Alfa Romeo 6C: c’è chi la immagina così [Render]

Nel mondo reale, Alfa Romeo è impegnata con problemi vari, dalla fine della sua partnership con la Sauber F1 al modo in cui le nuove dinamiche Tonale-Hornet influenzeranno le sue fortune negli USA. Nel mondo virtuale però la situazione è assai diversa con i fan del Biscione che scalpitano di sapere come saranno le future auto e che ipotizzano auto sportive ad altissime prestazioni dal design super accattivante. E’ questo il caso della nuova Alfa Romeo 6C proposta dal designer Giorgi Tedoradze.

Sarà questo l’aspetto di una nuova Alfa Romeo 6C?

Si tratta di un designer industriale georgiano meglio conosciuto come tedoradze.giorgi sui social media, che ha rapidamente immaginato un successore digitale per la classica 6C del passato. 6C, proprio come la sfortunata 4C o la straordinaria 8C Competizione, era una targa utilizzata per le auto stradali e sportive da corsa che avevano esattamente sei cilindri sotto il cofano.

Questi modelli sono stati prodotti in tempi lontani poiché la produzione ha avuto luogo tra il 1927 e il 1954. Ora il pixel master ha deciso di provare ad immaginare una nuova Alfa Romeo 6C.

Ricordiamo che Alfa Romeo punterà sulle auto sportive come anticipato dal CEO Jean-Philippe Imparato. Già nel 2023 assisteremo al debutto di una nuova concept car che dovrebbe rappresentare di una sorta di nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Sembra molto probabile inoltre che nei prossimi anni venga lanciata anche una nuova versione della famosa Alfa Romeo Duetto Spider. Vedremo dunque in proposito quali notizie arriveranno nel corso dei prossimi mesi da Alfa Romeo.

