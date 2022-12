Alfa Romeo: berlina elettrica da 800 cavalli in arrivo nei prossimi anni

Alfa Romeo come tutti i marchi che fanno parte del gruppo Stellantis ha deciso di convertire la sua produzione nei prossimi anni alle auto elettriche al 100 per cento. Questo significa che piano piano le attuali auto con motori a combustione saranno rimpiazzate da quelle a zero emissioni con la transizione che si dovrebbe completare entro la fine del 2027.

Alfa Romeo lancerà nel 2025 una berlina ad alte prestazioni che avrà oltre 800 cavalli nella sua versione top di gamma

Nel 2024 arriverà la prima auto elettrica e sarà un SUV compatto. Tuttavia il primo modello che in gamma avrà solo versioni elettriche al 100 per cento sarà una berlina ad alte prestazioni che sarà lanciata nel corso del 2025. Non è chiaro se sarà una erede di Alfa Romeo Giulia o un altro modello. quello che è certo è che la vettura offrirà nella sua versione top di gamma che quasi sicuramente sarà la Quadrifoglio una potenza complessiva di oltre 800 cavalli.

Questo in quanto nel futuro di Alfa Romeo ci sarà spazio anche per berline, roadster e coupé. Le nuove piattaforme elettriche saranno in grado di offrire una grande varietà di carrozzeria per soddisfare tutti i gusti. Tornando alla berlina da 800 cavalli, Imparato di recente ha detto che sarà una vettura che avrà nel suo DNA quelli che sono gli elementi fondamentali di Alfa Romeo e che da sempre caratterizzano le sue vetture.

Dunque anche se elettrica l’auto piacerà sicuramente ai fan di Alfa Romeo in quanto regalerà loro forti emozioni. Vedremo a proposito di questa auto quali altre informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Si ipotizza infatti che durante il prossimo anno qualche nuovo aggiornamento su questa auto possa arrivare.

