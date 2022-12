Ferrari Purosangue in pubblico per la prima volta a Londra [Video]

Ferrari Purosangue deve ancora raggiungere i clienti che lo hanno già acquistato ma nonostante ciò già sembra essere un enorme successo per la casa automobilistica del cavallino rampante. In effetti, i libri degli ordini per il nuovo modello sono già stati chiusi poiché le unità a disposizione per la vendita sono state esaurite per i prossimi due anni. Per gli appassionati di Londra, segnaliamo che nelle scorse ore Ferrari Mayfair di HR Own ha preso in consegna un bellissimo esemplare nero lucido e l’ha parcheggiato nel suo showroom.

Un video girato a Londra mostra un esemplare in nero lucido di Ferrari Purosangue

Questa è la prima volta che vediamo Ferrari Purosangue in movimento in un ambiente pubblico e queste immagini dimostrano che per quanto riguarda i SUV, è sicuramente uno dei più belli che incontrerete. Questo particolare esemplare è reso ancora più impressionante grazie alla miriade di componenti in fibra di carbonio a vista che si trova all’esterno, comprese le minigonne laterali, i passaruota anteriori e posteriori e il diffusore. Queste immagini dal vivo dunque ci mostrano come questo veicolo appare dal vivo e l’effetto che fa in strada.

Ricordiamo che Ferrari Purosangue dispone di un motore V12 aspirato da 6,5 ​​litri che eroga 725 CV. Non solo questo motore offre prestazioni elevate, ma raggiunge la vertiginosa velocità di 8.250 giri/min ed è abbinato a un sistema di trazione integrale e a una trasmissione a doppia frizione a otto rapporti. La Ferrari dovrebbe offrire in futuro Purosangue con propulsori V6, V8 e ibridi.

Purosangue ha un assetto molto più basso rispetto a quello di alcuni dei suoi rivali, come la Lamborghini Urus. La Ferrari ha anche realizzato la carrozzeria in alluminio leggero e afferma che il SUV può raggiungere i 100 km/h in ben 3,3 secondi.

