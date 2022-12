DS Automobiles registra un altro mese da record in Germania

La pubblicazione dei dati KBA di novembre evidenzia il grande stato di forma di DS Automobiles in Germania nel 2022. Dopo un ottobre di grande successo (509 veicoli immatricolati), il marchio premium parigino del gruppo Stellantis ha venduto a novembre in Germania 594 veicoli attraverso le 35 sedi DS. Ciò equivale al nuovo record. Anche il corso dell’anno sembra estremamente positivo per il giovane marchio parigino: con 3.054 immatricolazioni, DS si avvia verso un anno da record assoluto 1 . La DS 7 ha continuato a essere il modello più forte a novembre, rappresentando poco più della metà delle immatricolazioni.

DS Automobiles: anche a novembre si conferma in crescita nel 2022 fino ad ora anno record

Nel solo mese di novembre, oltre l’85 per cento delle immatricolazioni erano auto totalmente o parzialmente elettrificate (ibridi plug-in). Una tendenza importante sulla via della piena elettrificazione. Dal 2024, DS Automobiles lancerà solo modelli completamente elettrici. Dal 2025 tutti i motori a combustione pura verranno interrotti.

Lukas Dohle, amministratore delegato DS Automobiles Deutschland ha dichiarato: “Il nostro sprint di fine anno continua senza sosta! Anche a novembre abbiamo numeri da record. Qualche mese fa abbiamo impegnato la nostra rete di concessionari in questa calda fase di fine anno. Tutti sono quindi motivati ​​a completare con successo l’anno 2022. Con un aumento del 62,5 per cento rispetto all’anno precedente, non posso che dire grazie a tutti i dipendenti e i colleghi.”

“Come marchio giovane, siamo estremamente forti e allo stesso tempo siamo cresciuti in modo estremamente sano, nei giusti canali di vendita. Qualche anno fa, non molte persone credevano che potessimo farlo. Ora ci stiamo posizionando di fronte a marchi affermati in Germania e siamo anche molto avanti in termini di tassi di elettrificazione. Non avremmo potuto desiderare un bilancio annuale migliore”.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: i problemi logistici sarebbero la causa delle disastrose vendite in UK