Peugeot 2008 Restyling: ecco come il SUV potrebbe cambiare [Render]

Peugeot 2008 restyling è la versione di metà carriera del SUV compatto della casa automobilistica del Leone che come sappiamo è stato svelato nel 2019. Il debutto di questo aggiornamento dovrebbe avvenire nel corso del 2023 al pari di questo della Peugeot 208. Si tratterà di un aggiornamento lieve che porterà qualche modifica estetica, novità nella gamma dei motori e negli allestimenti. Anche all’interno dell’abitacolo sicuro un aggiornamento della tecnologia di bordo e l’introduzione di nuovi materiali.

Peugeot 2008 restyling: ecco come potrebbe cambiare il design del SUV compatto di Peugeot con l’aggiornamento di metà carriera

A proposito di Peugeot 2008 restyling, segnaliamo che nelle scorse ore dal web è emerso un nuovo render pubblicato in Germania da Auto Bild e realizzato dal designer e artista digitale Reichel che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente il suo restyling sarà divenuto realtà. In questo restyling si possono apprezzare i cambiamenti estetici che subirà il modello già avvistato in diverse occasioni in versione prototipo camuffato. Il SUV avrà un nuovo frontale molto più simile a quello delle recenti Peugeot 308 e 408. L’obiettivo sarà quello di aumentare il family feeling con il resto della gamma della casa automobilistica francese di Stellantis.

Lo stesso del resto accadrà anche con la Peugeot 208 restyling, che sempre l’anno prossimo dovrebbe essere svelata. Esattamente il debutto della versione aggiornata del SUV dovrebbe avvenire nella seconda metà del 2023 e i primi esemplari dovrebbero essere negli showroom all’inizio del 2024. In termini di prezzo, probabilmente ci sarà un piccolo aumenti rispetto al modello attuale. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello del marchio di Stellantis.

