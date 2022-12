Alfa Romeo: il 2023 sarà un anno importante

Alfa Romeo ha vissuto un 2022 molto positivo. La casa automobilistica del Biscione dopo essere tornata alla redditività nel 2021 ha migliorato ulteriormente i suoi conti. Inoltre nel 2022 vi è stato il lancio del SUV Tonale che ha rappresentato un momento molto importante per lo storico marchio milanese che non svelava una nuova auto da molto tempo.

Il suo debutto sul mercato è stato molto positivo e le cose insomma sembrano essersi messe per il verso giusto per il brand premium di Stellantis che il gruppo automobilistico intende trasformare in un vero e proprio marchio globale grazie ai nuovi modelli in arrivo.

Alfa Romeo: ecco tutto quello che accadrà nel 2023 alla casa del Biscione

Il 2023 dunque sarà l’anno in cui questo trend positivo dovrà essere confermato ulteriormente. Innanzi tutto assisteremo alle prime consegne di Alfa Romeo Giulia e Stelvio restyling che il mese scorso hanno subito un aggiornamento che le accompagnerà fino all’arrivo delle nuove generazioni che sono state ufficialmente confermate.

Sempre ad inizio 2023 ci saranno le prime consegne di Tonale PHEV la versione top di gamma del recente SUV del Biscione che promette di diventare una delle più popolari del veicolo a livello globale. Negli Stati Uniti ad esempio sarà l’unica versione di Tonale ad essere venduta.

Una delle novità più interessanti che riguarderanno Alfa Romeo nel 2023 sarà sicuramente la concept car di una vettura sportiva, forse un omaggio alla 33 Stradale che dovrebbe essere svelata entro la fine del primo trimestre del 2023. Questa auto dovrebbe poi dare origine ad una vettura di produzione in edizione estremamente limitata, si parla di meno di 100 unità, che forse arriverà nel corso del 2025.

Questa sarà la novità più interessante per quanto riguarda lo storico marchio milanese nel 2023. Poi verso fine anno non possiamo escludere possa arrivare qualche notizia importante per quanto riguarda il futuro B-SUV che sarà svelato agli inizi del 2024. Non si esclude qualche immagine in anteprima o qualche altra novità succulenta. Vedremo dunque cos’altro emergerà nelle prossime settimane a proposito del 2023 di Alfa Romeo.

