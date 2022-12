Nuova Ferrari Testarossa: il mito torna su base Daytona SP3? [Render]

Il designer e artista digitale tedesco Andras Veres nei giorni scorsi ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una nuova ipotesi su una nuova Ferrari Testarossa. L’iconico modello della casa automobilistica del cavallino rampante è spesso al centro delle attenzione di appassionati e addetti ai lavori che ipotizzano come sarebbe una nuova versione, qualora il produttore di Maranello decidesse di riportarla in vita, cosa che a nostro avviso è davvero molto ma molto difficile.

Nuova Ferrari Testarossa: nuova ipotesi digitale di una futura generazione dell’iconico modello su base Daytona Sp3

Il designer circa un anno fa aveva già immaginato una nuova Ferrari Testarossa ma in quel caso sulla base della Ferrari 296 GTB. Adesso però dopo l’uscita della Ferrari Daytona SP3 l’artista ha deciso di rivedere la sua creazione basandola sul nuovo modello del cavallino rampante. La cosa ha sicuramente senso se si considera che la Daytona SP3 insieme al recente Ferrari Purosangue rappresentano due punti di riferimento per il nuovo corso stilistico della società di Maranello con elementi stilistici che di certo vedremo anche in future creazioni.

Dunque le immagini di una nuova Ferrari Testarossa servono solo per fare sognare ma in realtà un revival non sembra essere nei piani della casa automobilistica italiana che comunque nei prossimi anni lancerà numerosi nuovi modelli con l’obiettivo di continuare a rimanere leader nel segmento delle super car di lusso. Vedremo dunque a proposito della Ferrari quali novità e soprese il marchio di Maranello avrà in serbo per i suoi clienti e i suoi fan nel corso dei prossimi mesi.

