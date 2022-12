Ferrari Purosangue in versione berlina? Ecco come sarebbe [Render]

Introdotto ufficialmente a settembre, il nuovissimo Ferrari Purosangue da allora è diventato non solo il primo modello a quattro porte di produzione della Ferrari (tecnicamente ne ha cinque, dato che è un SUV crossover), ma anche il suo veicolo più ambito negli ultimi tempi. Infatti le unità messe in vendita dalla casa automobilistica per i prossimi due anni sono andate già tutte esaurite prima ancora che il modello arrivi nelle concessionarie della Ferrari con le prime consegne che sono previste nel corso del primo trimestre del 2023.

Ferrari Purosangue: un render immagina quale sarebbe l’aspetto del SUV nel caso in cui fosse trasformato in una berlina

Nturalmente, la Ferrari Purosangue è diventata anche una calamita per gli artisti automobilistici digitali. Il famoso designer Marouane Bembli, l’artista virtuale meglio conosciuto come TheSketchMonkey su YouTube, ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello nel caso in cui Ferrari decida di lanciare anche una versione berlina a 4 porte. Pertanto il pixel master ha realizzato questo render per cercare di convincere tutti che la nuovissima Purosangue “ sarebbe sorprendentemente sbalorditiva anche in versione berlina”.

Questa particolare versione di Ferrari Purosangue è stata realizzata dotando il modello di un assetto estremamente ribassato, una riallocazione del passo per mantenere le proporzioni eleganti e anche un nuovo set di ruote rosa meno aggressive. Il motore probabilmente rimarrebbe lo stesso V12 aspirato da 6,5 ​​litri da 725 cavalli che viene utilizzato dal SUV del cavallino rampante e anzi considerato che questo modello sarebbe molto più leggero non escludiamo un aumento di potenza. Difficilmente la casa automobilistica di Maranello lancerà un simile modello ma l’idea ci sembrava abbastanza originale e meritava sicuramente di essere mostrata.

