Peugeot non vendeva così tanto in Brasile da 8 anni

Peugeot ha immatricolato 39.229 unità da gennaio a novembre 2022, il miglior risultato dal 2014, quando sono stati venduti 39.659 veicoli. Le vendite fino a novembre di quest’anno rappresentano il 51% in più rispetto alle vendite nel 2021 (26.048 unità), a differenza del mercato in generale, che nello stesso periodo ha registrato un calo dell’1%. Il risultato raggiunto mantiene il marchio francese come l’attuale leader, in termini di crescita percentuale, nel mercato automobilistico brasiliano.

Nel Ranking tra i 10 marchi più venduti nel Paese, PEUGEOT porta numeri ancora più positivi con i dati delle immatricolazioni di novembre. Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, PEUGEOT è cresciuta del 52% con 4.623 unità vendute, a fronte di 3.047 immatricolazioni e ha raggiunto un risultato pari al 2,4% di quota di mercato, una performance che non si raggiungeva dal 2011.

Tra le più vendute nel segmento B Hatch, la PEUGEOT 208 continua ad essere il fiore all’occhiello delle vendite del Marchio nel Paese. Il grande successo disponibile nelle motorizzazioni 1.0, 1.6 ed elettriche, con un’ampia gamma di articoli di serie, ha ora ricevuto un’ulteriore opzione di marketing. La Serie Speciale Roadrip incorpora dettagli di design, tecnologia e comfort non solo per la berlina sportiva, ma anche per il suo fratello del 2008, un punto culminante economico tra i SUV compatti.

La Serie Speciale ROADTRIP, lanciata di recente, aggiunge allestimenti differenziati ed esclusivi, per rendere ancora più completa l’esperienza a bordo di una PEUGEOT. Tra i punti salienti di questa versione per la 208 ci sono: i-Cockpit 3D, tetto panoramico, visiopark a 180°, caricatore a induzione, spoiler Piano Black e interni Dark. La PEUGEOT 2008 ROADTRIP, invece, ha calandra cromata, fari con mascherina nera, telecamera per la retromarcia e sedili e volante Sport Drive in pelle. Entrambi i modelli includono anche elementi identificativi esclusivi della Serie Speciale come adesivi, badge e tappetini.

