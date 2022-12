Peugeot 208 e 2008 Roadtrip: debutta la nuova serie speciale

La nuova Peugeot 208 e il 2008 hanno appena guadagnato un altro importante membro per completare le rispettive famiglie: la serie speciale Roadtrip. Questa propone alcuni dettagli di design esclusivi per rafforzare ed esaltare il look moderno e sportivo di entrambi i modelli.

Le nuove versioni aggiungono anche equipaggiamenti diversi, in modo da rendere ancora più completa l’esperienza a bordo di una Peugeot, soprattutto per chi ama esplorare nuove strade.

Peugeot 208 e 2008 Roadtrip: lanciata in Brasile la nuova versione speciale

Lanciata in Brasile nel 2020, l’attuale generazione della 208 riesce ad attrarre il pubblico più vario e questa caratteristica può essere attribuita alla sua capacità di soddisfare le aspettative di diversi tipi di clienti, grazie all’ampia gamma di opzioni disponibili.

Il lancio della speciale Peugeot 208 Roadtrip amplia ulteriormente le possibilità per coloro che vogliono avere una 208 nel proprio garage e metterla su strada quando possibile. Si basa sull’allestimento Active, che eredita il motore da 1.6 litri da 120 CV e il cambio automatico AT6 a 6 marce. Oltre, ovviamente, all’inconfondibile look felino che rimanda automaticamente ai denti a sciabola, che in questa serie speciale sono evidenziati dall’accensione dei fari Full LED.

Altro importante elemento aggiunto al pacchetto versioni è il Peugeot i-Cockpit 3D, un’esclusiva della casa del Leone che eleva l’esperienza di guida alla sua massima espressione. Tra le caratteristiche proposte di serie dalla special edition abbiamo i-Cockpit 3D, tetto panoramico, sistema Visiopark 180°, caricatore wireless per smartphone compatibili, interni scuri, sedili in pelle, tessuto e alcantara con cuciture decorative arancioni e scritta Roadtrip, volante Sport Drive rivestito in pelle, adesivo laterale Roadtrip ed emblema Roadtrip sul montante posteriore, adesivo sul tetto Roadtrip, profilo alare in Piano Black, fari Full LED, cerchi Kanobi da 16” in Black Diamond, cover con ricamo Roadtrip e soglie sottoporta con scritta Peugeot.

Il 2008 Roadtrip si basa sull’allestimento Style 1.6 Automatic

Per quanto riguarda il Peugeot 2008, lo status di seduzione e piacere di guida del popolare SUV compatto è stato aggiornato con successo e la serie speciale Roadtrip lo dimostra. Il modello si fa ancora più appetibile con alcune caratteristiche specifiche per questa nuova versione, che arriva a comporre il portafoglio di questa famiglia in un segmento estremamente desiderato dai consumatori e comunque con un prezzo estremamente competitivo.

Basato sull’allestimento Style 1.6 Automatic, il Peugeot 2008 Roadtrip occupa una posizione al centro dell’offerta della line-up, ovvero tra le versioni equipaggiate con motore flex da 1.6 litri da 120 CV e le versioni con motore turbo THP da 173 CV.

Di serie, il 2008 Roadtrip offre griglia frontale cromata, fari con mascherina nera, tetto bitono, sedili in pelle con scritta Roadtrip, volante Sport Drive rivestito in pelle, retrocamera, adesivi laterali e posteriori Roadtrip e stemma Roadtrip, cerchi Aquila da 16” in Black Diamond, piastra paramotore verniciata, fari a LED e cover con scritta Roadtrip.

Con l’estate che bussa alla porta e le vacanze in vista, le nuove Peugeot 208 e 2008 Roadtrip si presentano sul mercato brasiliano come eccellenti soluzioni e con un ottimo comportamento dinamico per affrontare la strada in sicurezza, con comfort totale e tanta tecnologia, sia con gli amici che con la famiglia.

Arrivando ai prezzi, la 208 Roadtrip costa 99.990 R$ (18.180 euro) mentre il 2008 Roadtrip 106.990 R$ (19.453 euro).