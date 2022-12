Carlos Tavares svelerà i nuovi concept di Peugeot e Ram al CES 2023

Arrivano novità importanti per il gruppo Stellantis. Il numero uno dell’azienda, l’amministratore delegato Carlos Tavares è stato invitato dal CES, l’evento tecnologico più influente al mondo, a presentare un keynote giovedì 5 gennaio 2023 nella sala da ballo del Palazzo Veneziano a Las Vegas. Durante questo keynote, verranno svelati i concept Ram 1500 Revolution Battery Electric Vehicle (BEV) e Peugeot Inception. La presentazione illustrerà la visione di Stellantis per una mobilità pulita, sicura e conveniente.

Carlos Tavares presente al CES 2023 dove il gruppo Stellantis svelerà due nuovi concept Peugeot e Ram

Moltiplicando la tecnologia proprietaria all’avanguardia e basata sulla piattaforma STLA Frame con l’architettura BEV body-on-frame, la rivoluzione BEV di RAM è un concetto visionario e uno sguardo al futuro, che illustra come i veicoli commerciali del marchio leader stanno per ridefinire ancora una volta il segmento pick-up.

Il concept Peugeot Inception mostrerà come la casa automobilistica del Leone trarrà vantaggio dalla prossima generazione di piattaforme del cockpit per reinventare l’intera esperienza automobilistica, ridisegnare lo spazio interno e ripensare i gesti di guida intorno alla futura generazione di Peugeot i-cockpit.

Il keynote di Stellantis al CES 2023 è previsto per le 23:00 CET del 5 gennaio 2023. La cartella stampa dell’evento e lo streaming della presentazione saranno disponibili in un secondo momento e pubblicati sul sito web aziendale dell’azienda ( www.stellantis .com ). Altri dirigenti della tecnologia e del marchio Stellantis saranno disponibili per interagire con i media.

Vedremo dunque quali saranno le novità che il gruppo Stellantis svelerà alla presenza del suo CEO Carlos Tavares in occasione del CES di Las Vegas 2023 che come sappiamo regala spesso sorprese interessanti ai fan della tecnologia e del settore automobilistico.

