Peugeot 508 Restyling: un render ipotizza il suo aspetto

La berlina Peugeot 508 è stata presentata per la prima volta nel 2010 in occasione di una memorabile edizione del Salone dell’auto di Ginevra. Il modello è diventato sin da subito molto popolare sostituendo due vetture di Peugeot contemporaneamente: 407 e 607, prodotte rispettivamente dal 2003 al 2010 e dal 1999 al 2010.

La seconda generazione di questa berlina è stata presentata all’inizio del 2018 e, a differenza del suo predecessore, ha ricevuto una carrozzeria liftback (inoltre, in entrambe le generazioni è presente una station wagon). Sembra già essere arrivato il momento per un raggiornamento pianificato, e nei giorni scorsi sono apparse sul web le prime foto spia del prototipo camuffato.

Peugeot 508 Restyling: ecco quale potrebbe essere il design del veicolo che nel 2023 subirà un aggiornamento di metà carriera

Queste immagini hanno ispirato un nuovo render pubblicato dal sito Kolesa e realizzato dall’artista digitale Nikita Chuiko. Questa creazione mostra quello che potrebbe essere l’aspetto del famoso modello della casa automobilistica del Leone dopo il restyling di metà carriera a cui sarà sottoposto a breve.

Dalle foto spia si nota che Peugeot 508 Restyling avrà luci di marcia a LED verticali, che sono un segno distintivo di tutti i nuovi modelli del marchio. Saranno conservati anche i fari orizzontali stretti, mentre la loro forma e il contenuto saranno nuovi. Molto probabilmente l’auto avrà una nuova griglia. Per quanto riguarda invece la zona laterale non sono previste modifiche significative mentre sul retro l’unica differenza visibile nelle foto spia sono le nuove luci con tre tratti di LED inclinati. Il modello aggiornato riceverà sicuramente il nuovo logo del marchio del Leone.

Non ci dovrebbero essere grandi novità per quanto riguarda la gamma dei motori che comunque sarà aggiornata in maniera da essere in regola le ultime normative. vedremo dunque nei prossimi mesi cos’altro emergerà a proposito delle novità che caratterizzeranno la futura Peugeot 508 restyling.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 3008: anche dalla Francia ipotizzano come sarà la terza generazione