Nuova Peugeot 3008: nuove foto spia della futura generazione

Lo sviluppo della nuova Peugeot 3008 sembra essere a buon punto. Infatti nelle scorse ore il primo prototipo mimetizzato del SUV della casa automobilistica del Leone è stato avvistato con la carrozzeria di di produzione. Questa è la prima volta che vediamo la futura generazione del SUV di Peugeot per uno dei suoi modelli più venduti indossare la carrozzeria di produzione finale, poiché la casa francese fino ad ora aveva utilizzato un prototipo con carrozzeria Citroen C5 Aircross.

Primo avvistamento per il prototipo della nuova Peugeot 3008 con carrozzeria definitiva

Nella parte anteriore, la nuova Peugeot 3008 ottiene fari più sottili e dovrebbe presentare una nuova interpretazione delle zanne tipiche di Peugeot sul paraurti anteriore. La griglia è completamente coperta, con una grande presa d’aria inferiore del paraurti responsabile del raffreddamento. Le ruote sembrano piuttosto piccole per le dimensioni della carrozzeria, ma sospettiamo che saranno sostituite da cerchi di diametro superiore nel prodotto finale, almeno nelle finiture di alta qualità.

La modifica più radicale rispetto alla 3008 uscente è il vetro del portellone fortemente inclinato. Peugeot ha cercato di nascondere questa caratteristica aggiungendo un grosso pezzo di carrozzeria finta sul retro, ma la linea del tetto reale è chiara dalle linee chiuse del portellone. Possiamo anche vedere una parte delle luci posteriori montate in alto con una grafica a LED simile a quella della 308 hatchback e della 408.

I dettagli tecnici della Nuova Peugeot 3008 sono ancora sconosciuti. Il SUV dovrebbe utilizzare una versione aggiornata della piattaforma EMP2, che è ampiamente utilizzata da una serie di modelli Stellantis, tuttavia, non possiamo escludere la possibilità della più moderna architettura STLA Medium. In ogni caso, il 3008 sarà offerto in versioni mild-hybrid, plug-in hybrid e completamente elettriche. Quest’ultimo si chiamerà e-3008.

L’attuale Peugeot 3008 di seconda generazione ha debuttato nel 2016 e ha ricevuto un restyling nel 2020. Il mese scorso, la casa automobilistica francese ha annunciato un’espansione della gamma di propulsori del SUV con un nuovo motore mild-hybrid sotto il cofano della nuovo modello. A giudicare da quanto sopra, la Peugeot 3008 di terza generazione farà probabilmente il suo debutto alla fine del 2023 o 2024. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui a proposito della nuova 3008 dovessero arrivare ulteriori novità.

