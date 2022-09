Nuova Peugeot 3008: avvistato prototipo con muso della Citroen C5 Aircross

Nelle scorse ore alcune foto spia sono apparse sul web. Queste mostrano una Citroen C5 Aircross pre-restyling. Sebbene il crossover non sembri presentare particolari novità a prima vista, sembra essere stato accorciato poiché le porte posteriori non sono lunghe come quelle che si trovano sul modello standard. A quanto pare si tratterebbe del primo prototipo della nuova Peugeot 3008, futura generazione del SUV della casa automobilistica del Leone.

Nuova Peugeot 3008: primo avvistamento per il prototipo del nuovo modello il cui lancio potrebbe avvenire nel corso del 2024

Non c’è molto altro da vedere, ma si ritiene che il veicolo sia un mulo per la nuova Peugeot 3008 di prossima generazione. Ovviamente non ci sono certezze che sia effettivamente così, ma il crossover di seconda generazione è stato introdotto nel 2016 e rinnovato quattro anni dopo. Ciò significa che è il momento giusto per una sostituzione e sembra che lo sviluppo del nuovo modello di Peugeot sia già in corso.

I dettagli sono ancora confusi a questo punto, ma si prevede che la prossima generazione della Peugeot 3008 aumenterà di dimensioni per allontanarsi ulteriormente dalla Peugeot 2008. Possiamo anche aspettarci un design più audace, che probabilmente incorporerà spunti dal 308 e 408. Tuttavia, avremo un’idea migliore di cosa aspettarci quando i prototipi full body arriveranno in strada tra pochi mesi.

Ulteriori dettagli per il momento non sono ancora emersi, ma la nuova Peugeot 3008 dovrebbe essere offerta con una gamma di diversi propulsori. Questi dovrebbero includere opzioni ibride leggere e plug-in, nonché una variante completamente elettrica. Per quanto riguarda i tempi, il modello potrebbe essere introdotto già nel corso del 2024. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno nuove informazioni su questo atteso modello della casa automobilistica del Leone.

