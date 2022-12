Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco perché a nostro avviso alla fine si tornerà

Nuova Alfa Romeo Giulietta è uno di quei modelli di cui si parla spesso ma che per il momento non sono ancora confermati per il futuro. Se in un primo momento sembrava che la vettura non sarebbe ritornata con una nuova generazione e che il sostituto sarebbe stato Alfa Romeo Tonale, nelle ultime settimane c’è stata una piccola apertura da parte del CEO Jean-Philippe Imparato.

Alla fine una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe anche tornare

Il CEO di Alfa Romeo non ha parlato esplicitamente di una nuova Alfa Romeo Giulietta ma ha detto semplicemente che le nuove piattaforme elettriche messe a disposizione di Alfa Romeo dal gruppo Stellantis permettono al suo team di potersi sbizzarrire nell’ipotizzare il lancio di varie auto con diversi tipi di carrozzeria: berline, roadster, etc. Nell’intervista in questione si è fatto anche riferimento ad una berlina più compatta di Giulia.

A nostro avviso sebbene al momento non vi siano certezze e sebbene ci sarà da aspettare molto, pensiamo che dopo il 2027 il ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta nella gamma della casa automobilistica del Biscione si possa anche concretizzare. Del resto una volta che Alfa Romeo ha a disposizione piattaforme, motori, tecnologia e componenti, dato l’alto numero di berline compatte presenti nelle gamme dei brand di Stellantis da cui attingere, il suo ritorno sul mercato costerebbe davvero poco e permetterebbe al brand milanese di poter allargare ulteriormente la propria quota di mercato in special modo nel continente europeo.

Ovviamente molto dipenderà da come andranno le cose per il Biscione in questi anni. Se la crescita registrata negli ultimi anni continuerà, allora è probabile che oltre ai modelli già annunciati la gamma di Alfa Romeo possa essere arricchita di numerosi altri veicoli.

Al momento ricordiamo che sono confermati un SUV più piccolo di Tonale, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio e una ammiraglia. Poi sembra anche probabile l’arrivo di una sportiva in edizione limitatissima che in versione concept car sarà svelata nella prima parte del 2023.

Tornando alla nuova Alfa Romeo Giulietta se davvero dovesse tornare sarebbe solo elettrica e avrebbe un design ancora più sportivo del modello che ha detto addio alla fine del 2020. Inoltre la vettura spiccherebbe nella gamma di Stellantis come modello più premium tra quelli offerti nel segmento C del mercato. Vedremo dunque che novità arriveranno in futuro a proposito di questo possibile ritorno che farebbe felici molti fan del Biscione in particolare nel nostro paese.

