Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon: sarà questo il suo design? [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon è il render del designer e architetto Tommaso D’Amico che in un video apparso su YouTube nei giorni scorsi immagina quale potrebbe essere l’aspetto di un simile modello. Questo ovviamente qualora con l’arrivo della seconda generazione di questa vettura Alfa Romeo decida di lanciare anche una versione di questo tipo, che come sappiamo è mancata con la prima generazione con gran dispiacere di numerosi fan della casa automobilistica del Biscione.

Ecco una nuova ipotesi sull’aspetto di una ipotetica nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon

Partendo dalle precedenti versioni di Giulia e facendo un mix con alcuni degli elementi che abbiamo trovato nel recente Alfa Romeo Tonale, l’autore di questo render ha quindi immaginato come sarebbe la nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon ed il risultato non è davvero niente male. Un’auto di questo tipo sicuramente catturerebbe le attenzioni di molti e finirebbe per far aumentare vertiginosamente le vendite della casa automobilistica milanese che come sappiamo è considerata da Stellantis come l’unico vero brand premium globale.

Ricordiamo che nelle scorse settimane il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato aveva detto che grazie alle nuove piattaforme elettriche messe a disposizione da Stellantis per i futuri modelli del Biscione ciò dava a lui e al suo team la possibilità di sbizzarrirsi ipotizzando vari tipi di carrozzerie per le auto del futuro.

Qualcuno ha visto in queste dichiarazioni la speranza di vedere in futuro nella gamma dello storico marchio di Milano anche una vettura come una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon o comunque un qualcosa di simile. Staremo a vedere cosa accadrà effettivamente.

