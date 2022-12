Fiat conferma un nuovo pick-up medio per il 2023 in Brasile

Con una lunga storia di oltre 20 anni e tanta tradizione nel segmento dei pick-up, Fiat è un punto di riferimento per l’innovazione e la rottura dei paradigmi nella categoria che ha guidato per quasi due decenni in Brasile. Il marchio, che offre già ai clienti Fiat Strada, numero 1 nelle vendite nel mercato brasiliano nel 2022, e Fiat Toro, che ha debuttato con il concept Sport Utility Pick-up (SUP), conferma ora il suo terzo pick-up per il Paese.

Fiat conferma il lancio in America Latina del suo terzoz pickup nel 2023

L’inizio della commercializzazione del nuovo modello nel segmento D-pickup (medio) avverrà nella seconda metà del 2023. Attualmente, il veicolo è nella fase finale di sviluppo presso i centri tecnici Stellantis Engineering presso il Complesso automobilistico di Betim (MG).

L’arrivo di questo nuovo modello completerà il portafoglio di pick-up del marchio. Fiat coprirà così quasi integralmente il segmento. Vale la pena ricordare che il marchio ha venduto fino ad oggi oltre 2,1 milioni di veicoli con un secchio in Brasile (quasi 2,5 milioni in Sud America) e che questo è il secondo segmento in più rapida crescita nel mercato brasiliano.

In questa importantissima categoria, i pickup medi (D) rappresentano quasi il 40 per cento dell’intero segmento. Con Toro e Strada, la principale casa automobilistica italiana detiene già oltre il 50 per cento del mercato, ovvero un pickup su due venduto nel Paese è brandizzato.

Secondo indiscrezioni si dovrebbe trattare della versione Fiat di Peugeot Landtrek. Non è ancora chiaro se il modello avrà lo stesso nome oppure se sarà utilizzato un nome completamente diverso. Non si esclude inoltre che in determinati mercati come ad esempio il Messico il modello possa essere venduto a marchio Ram. Ma questo e altri dettagli saranno rivelati in sede di presentazione del veicolo che come dicevamo poc’anzi debutterà nel corso del prossimo anno prima in Brasile e poi nel resto del continente latino americano.

