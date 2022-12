Fiat Metaverse store: la casa italiana rivoluziona l’esperienza del cliente

Il primo negozio di auto interattivo nell’ambiente del metaverso è un dato di fatto. Il FIAT Metaverse Store porta il marchio italiano all’avanguardia di questa nuova tecnologia, dove il mondo digitale incontra la realtà per una nuova esperienza ancora più comoda e pratica per l’acquirente. Un punto chiave continua ad essere il fattore umano, attraverso FIAT Product Genius che è formato per rispondere alle domande dei clienti.

Lanciato in Italia il primo Fiat Metaverse store

“In FIAT, ancora una volta siamo all’avanguardia, offrendo un’esperienza innovativa e concreta. Il FIAT Metaverse Store è il primo nel suo genere nel settore automobilistico ed è un magico viaggio nel mondo FIAT . Facile da usare e soprattutto accessibile a tutti, il FIAT Metaverse Store rende il nostro contatto con i nostri clienti più semplice e personalizzato “, ha dichiarato Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis.

La sintesi di dati reali e digitali permette di accedere al mondo FIAT con un solo click, inizialmente su fiat.it, mentre a partire dal primo trimestre del 2023 il programma sarà esteso ad altri mercati. Nell’ambiente del FIAT Metaverso Store, il cliente può scoprire l’auto di suo interesse attraverso modelli digitali ad alta risoluzione, saperne di più sulla trazione elettrica, ma anche testare le funzionalità dell’evoluto sistema multimediale che alimenta la FIAT 500 puramente elettrica.

Il cliente può anche configurare l’auto a suo piacimento, ma anche vivere un’esperienza di guida virtuale con la sua auto sulla pista situata sul tetto dello storico stabilimento del Lingotto di Torino. Con il FIAT Metaverse Store realizzato in collaborazione con Microsoft e Touchcast – azienda leader nel campo del metaverso – il brand continua il suo viaggio verso la nuova era dell’automobilismo, dove la customer experience è la massima priorità. Infine, l’esperienza online è idealmente completata dall’esperienza di guida reale che l’interessato può fare presso il concessionario FIAT autorizzato più vicino.

Il metaverso è considerato l’evoluzione di Internet, dove le persone possono vivere e interagire come nella vita reale, ma attraverso una rete digitale di mondi virtuali. Si tratta della connessione di tutti i mondi/tecnologie digitali (internet, realtà aumentata, valute digitali, ecc.) in una dimensione virtuale che crea una nuova realtà.

