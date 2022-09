Ferrari Purosangue: vicino il sold out, ordini sospesi?

Ieri dopo una lunga attesa è stata finalmente svelata la nuova Ferrari Purosangue. Il modello high-riding quattro porte e quattro posti di Maranello ha debuttato nelle scorse ore e sembra che stia già godendo di una discreta richiesta da parte dei potenziali clienti. Tanto che la Ferrari potrebbe essere costretta a chiudere presto il portafoglio ordini.

Ferrari Purosangue: vendite a gonfie vele il sold out è vicino

Automotive News ha avuto l’opportunità di parlare con il responsabile commerciale e marketing della casa automobilistica, Enrico Galliera, che ha raccontato alla pubblicazione che la Ferrari ha riscosso un enorme interesse da parte dei clienti per la Purosangue. Le stime hanno mostrato che la domanda va oltre ciò che la Ferrari si aspettava e ciò che può offrire a breve termine. “Rischiamo di non essere in grado di soddisfare la domanda e forse dovremo chiudere l’acquisizione ordini molto presto”, ha affermato Galliera.

Questo, ovviamente, è piuttosto vago. Non abbiamo numeri esatti, anche se un po’ di matematica fornisce una stima approssimativa. La Ferrari vuole proteggere l’esclusività della sua gamma di modelli e ha in programma di limitare la corsa annuale della Ferrari Purosangue a non più del 20 per cento della sua produzione annuale. La casa automobilistica di Maranello ha attualmente una capacità produttiva di circa 15 mila veicoli, il che significa che non verranno assemblati più di 3 mila esemplari di SUV ogni anno.

Galliera ha detto a Automotive News che la Ferrari ha iniziato a ricevere i primi preordini per la Purosangue nel settembre 2018, quando è stato fatto l’annuncio ufficiale che questo modello sarebbe arrivato. Quando è stato confermato che il Purosangue avrebbe ottenuto un motore V12, i preordini sono “esplosi”. Gallieri ha anche riconosciuto che un ciclo di vita regolare presso l’azienda è di circa quattro o cinque anni, il che significa che il Purosangue sarà prodotto in una serie compresa tra 12.000 e 15.000 unità.

