Una Ferrari SF90 Stradale immaginata per l’off-road

Anche la Ferrari SF90 Stradale è stata declinata in chiave off-road. Per fortuna non si tratta di un progetto della casa di Maranello, perché un’auto del genere sarebbe una pugnalata al cuore dei ferraristi purosangue. Ad immaginare il modello, con un render, ci ha pensato l’utente Instagram ildar_project. Possiamo parlare di uno slancio di fantasia autonomo, non correlato né approvato dal “cavallino rampante”, come giustamente evidenziano i colleghi di carscoops.

In tempi recenti abbiamo assistito alla presentazione di supercar adatte al fuoristrada. Ci stiamo riferendo alla Porsche 911 Dakar e alla Lamborghini Huracan Sterrato. Si poteva intuire che prima o poi qualcuno, sul web, avrebbe cercato di capire come sarebbe stata una “rossa” di questo particolare segmento. Puntualmente l’idea è arrivata. L’autore ha immaginato la supercar più prestazionale di Maranello con tutto l’occorrente per l’off-road.

Soprannominata “Dakar Cross Edition“, questa elaborazione digitale basata sulla Ferrari SF90 Stradale non è adatta ai deboli di cuore, soprattutto se nati e cresciuti con l’amore per le auto della casa emiliana. Dopo l’incursione nel mondo dei SUV, con il Purosangue, vedere prendere forma a un modello del genere sarebbe il colpo mortale per molti ferraristi di lungo corso. Per fortuna, come dicevamo, si tratta di un render, comunque ben fatto.

Il cambiamento più appariscente è l’altezza da terra ben superiore a quella della supercar del “cavallino rampante”. Ciò è stato reso possibile da un “sollevamento” delle sospensioni. Poi ci sono le gomme e i cerchi, più adatti per il fuoristrada (che orrore associare questo termine ad un’auto sportiva di Maranello). Immancabile il portapacchi sul tetto (anche questo blasfemo su una “rossa”), che dà supporto alla ruota di scorta.

Il kit comprende un rivestimento del passaruota in tinta nera e delle minigonne laterali più robuste, per una maggiore protezione della carrozzeria nell’ipotetico off-road. Il cofano nero, lo splitter anteriore e il set di luci aggiuntive sul paraurti anteriore completano il pacchetto, definendo con coerenza l’immagine del modello, per la specifica missione fuoristradistica. Nessun intervento è stato ipotizzato per il motore. Del resto, toccare il cuore V8 da 4.0 litri della Ferrari SF90 Stradale, abbinato a 3 unità elettriche, per una potenza combinata di 1000 cavalli, sarebbe stato folle ed avrebbe dato il colpo di grazia finale a chi porta il “cavallino rampante” nel sangue.

