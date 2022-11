Ferrari SF90 Stradale vs BMW Superbike: drag race stellare | Video

Quelli di carwow si divertono ad organizzare delle sfide estreme in accelerazione. La più recente drag race della serie mette a confronto la Ferrari SF90 Stradale (senza Assetto Fiorano) e la BMW M 1000 RR. Da un lato una supercar, dall’altro una superbike. Può un’auto spuntarla nello scatto da fermo e sul quarto di miglio contro una moto altamente prestazionale?

Il tema è ricorrente nelle discussioni fra gli appassionati. Anche al bar, magari, ci è capitato qualche volta di assistere (o di partecipare) ad accesi confronti fra i supporter delle quattro e delle due ruote. In genere queste ultime hanno vita facile, ma quando si devono misurare con certe hypercar o auto elettriche molto performanti, il verdetto non è così scontato. Tutt’altro.

I ragazzi di carwow amano la pratica, per questo hanno deciso di allestire un macht multiplo veramente al top. L’obiettivo? Avere dei riscontri empirici, su un campo neutro, a parità di condizioni ambientali, per un verdetto chiaro e ben visibile. La difesa della categoria automobilistica è affidata alla tecnologica Ferrari SF90 Stradale, ibrida di Maranello spinta da un motore V8 biturbo endotermico da 4.0 litri di cilindrata, associato a tre unità elettriche, per una potenza combinata di 1000 cavalli, con 800 Nm di coppia, su un peso di 1570 chilogrammi.

A rappresentare la voce delle moto ci pensa invece una BMW M 1000 RR. Si tratta di una superbike omologata per le corse e ottimizzata fra i cordoli oltre che in galleria del vento. In pratica è una “belva” da pista resa disponibile per l’uso stradale. Cuore pulsante di questa creatura a due ruote è un motore a 4 cilindri in linea da 999 centimetri cubi di cilindrata, che sviluppa 212 cavalli di potenza massima e un picco di coppia di 113 Nm, su un peso di 192 chilogrammi. A questo punto, torna in scena la domanda iniziale: può un’auto battere una superbike sui 400 metri con partenza da fermo. C’è un solo modo per scoprirlo: guardare il video!