Alfa Romeo Tonale escluso dalle finaliste di Car of The Year

Il SUV Alfa Romeo Tonale non è stato selezionato come una delle sette finaliste del premio Car of the Year 2023 che sarà assegnato agli inizi del prossimo anno come ormai è consuetudine. Le sette finaliste del concorso sono: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Subaru Solterra/Toyota BZ4x e Volkswagen ID. Buzz.

Alfa Romeo Tonale non è riuscito ad entrare tra le 7 finaliste che si contenderanno il premio di Car of the Year

Alfa Romeo Tonale era entrato nel lotto delle 27 semifinaliste del concorso ma alla fine non è stata scelta dalla giuria tra le sette auto che si contenderanno il titolo. A questo punto il gruppo Stellantis farà il tifo per Jeep Avenger e Peugeot 408 che invece sono riuscite ad accedere alla finale. Sessantuno giornalisti europei provenienti da 23 paesi hanno valutato i modelli candidati.

I sette contendenti rimarranno in ulteriore valutazione fino al 12 gennaio, con il vincitore nuovamente annunciato in diretta dal Belgio il 13 gennaio, in concomitanza con l’apertura del Motor Show di Bruxelles.

Ancora una volta dunque i crossover dominano la rosa dei candidati per il prestigioso premio europeo Car of the Year 2023, con le vetture completamente elettriche e gli ibridi che sono risultati essere ancora una volta i formati preferiti dalla giuria di esperti. A proposito di Car of The Year di recente il CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato aveva ammesso che nel giro di qualche anno spera che uno dei suoi nuovi modelli possa tornare a vincere il premio. Purtroppo però questo modello non sarà Alfa Romeo Tonale che quest’anno non è riuscito ad arrivare nemmeno in finale.

