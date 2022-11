Alfa Romeo Giulia Sportwagon: la versione che avrebbe cambiato la storia del Biscione?

Alfa Romeo Giulia Sportwagon è forse il più grande rimpianto di molti dei numerosi fan della casa automobilistica del Biscione. Quando fu presentata la berlina di segmento D Alfa Romeo Giulia in molti si auguravano di vedere successivamente arrivare anche una versione sportwagon di questa auto con cui fare concorrenza alle rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes. Ciò poi come sappiamo non avvenne perché a quanto pare le previsioni di vendita non avrebbero giustificato l’investimento.

Ecco come poteva essere ma non sarà Alfa Romeo Giulia Sportwagon

Alfa Romeo Giulia Sportwagon è rimasta dunque un sogno che purtroppo non potrà essere realizzato considerato che questa auto è ormai giunta alla fine della sua carriera e probabilmente nel corso del 2025 lascerà spazio ad una seconda generazione che però sarà molto diversa dal modello attuale e che soprattutto sarà completamente elettrica.

A proposito di Alfa Romeo Giulia Sport wagon, qui vi mostriamo un render del designer Theottle pubblicato su YouTube nelle scorse ore che mostra quello che poteva essere il design di questo modello alla luce delle recenti modifiche subite dalla berlina di Alfa Romeo.

Come si evince molto chiaramente dal video per arrivare a questa ipotesi Theottle è partito da Alfa Romeo Tonale mostrando come poteva essere modificata la carrozzeria della berlina del Biscione per accogliere nella sua gamma questa nuova versione. Si spera naturalmente che con l’arrivo della seconda generazione di Giulia ci possa essere spazio per una ipotesi di questo tipo.

Del resto è stato lo stesso numero uno di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato a dire nei mesi scorsi che le future piattaforme elettriche danno la possibilità a lui e al suo team di potersi sbizzarrire con i tipi di carrozzeria. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da parte di Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi.

