Maserati Grecale: Constellium fornisce la lamiera in alluminio per la sua carrozzeria

Constellium ha fornito la lamiera della carrozzeria in alluminio per il nuovissimo SUV Maserati Grecale. Constellium è il principale fornitore di soluzioni per lamiere di carrozzeria per le chiusure della Maserati Grecale, inclusi cofano, portellone e portiere.

Constellium ha fornito la lamiera della carrozzeria in alluminio per il nuovissimo SUV Maserati Grecale

Per la superficie esterna del cofano e del portellone, Constellium fornisce Surfalex, la sua soluzione per superfici di alta qualità con specifiche proprietà di orlatura e cordatura, particolarmente adatta alle linee scolpite che definiscono marchi come Maserati.

Constellium fornisce anche la sua lega 5182 ad alte prestazioni per l’interno del cofano, le porte anteriori e posteriori e il portellone, fornendo la resistenza e la formabilità necessarie per le parti interne complesse. Tutte le soluzioni Auto Body Sheet per la Grecale sono fornite dallo stabilimento Constellium di Neuf-Brisach, in Francia.

Partner di lunga data dei marchi del gruppo Stellantis, Constellium fornisce soluzioni in alluminio per numerose piattaforme di veicoli in Europa e negli Stati Uniti, tra cui Jeep, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Fiat e ora Maserati.

Constellium, un fornitore a servizio completo di soluzioni in alluminio laminato ed estruso per il mercato automobilistico globale, ha fornito soluzioni in alluminio per 1 veicolo su 4 prodotti in Europa e negli Stati Uniti nel 2021. Ricordiamo che Maserati ha presentato il Grecale nel marzo 2022. È disponibile un’ampia gamma di motori: convenzionale a combustione interna, ibrido e, tra un anno, Grecale sarà anche il primo SUV completamente elettrico di Maserati.

Il modello è stato lanciato in tre versioni: GT, spinta da un motore mild hybrid a quattro cilindri in grado di erogare 300 CV, Modena, con un motore ibrido leggero a quattro cilindri da 330 CV e Trofeo, equipaggiato con un V6 a benzina da 3,0 litri e 530 CV ad alte prestazioni basato sul motore Nettuno montato sull’MC20. A completamento della gamma, Grecale Folgore sarà la versione 100% elettrica con tecnologia 400V.

Ti potrebbe interessare: Maserati MSG Racing svela la formazione per la nona stagione di Formula E