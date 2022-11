Alfa Romeo Tonale coupé: c’è chi la immagina così [Render]

Alfa Romeo Tonale Coupé è una delle prime versioni inedite del SUV che sono state immaginate sul web dopo il debutto ufficiale del modello reale. Al momento la possibilità che una versione di questo tipo del SUV della casa automobilistica milanese possa arrivare sul mercato sono vicinissime allo zero. Il boss di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha escluso chiaramente l’arrivo di una simile versione ma anche di altre con Tonale destinato ad avere un solo tipo di carrozzeria e cioè quello con cui attualmente è presente sul mercato.

Ecco una nuova ipotesi di design su Alfa Romeo Tonale coupé

Il designer italiano Salvatore Lepore ha immaginato come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Tonale coupé nel render che vi mostriamo in questo nostro articolo. Si tratta solo dell’ultima ipotesi a proposito di un Tonale con tetto sportivo che come detto in precedenza purtroppo non sarà mai realizzato. Per Imparato il Tonale attuale è già abbastanza sportivo di suo e le vendite stanno dando per il momento ragione all’amministratore delegato dello storico brand del Biscione.

Ricordiamo che Alfa Romeo Tonale di recente ha svelato la sua versione top di gamma Plug-in Hybrid con motore da 280 cavalli. Il SUV del Biscione nel corso del primo trimestre del 2023 dovrebbe fare il suo debutto anche negli Stati Uniti. In quel paese sarà commercializzata solo la versione PEHV del SUV. Entro fine anno Imparato prevede che gli ordini per il suo recente SUV supereranno le 35 mila unità e che in futuro il modello potrebbe arrivare a vendere anche 80 mila unità all’anno. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno in futuro a proposito di questo veicolo di Alfa Romeo.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo è al primo posto nel segmento premium nello studio sull’indice di soddisfazione delle vendite di JD Power